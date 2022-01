Orquestra Villa-Lobos completa 30 anos como exemplo de formação musical

O olhar encantado das crianças com desejo de aprender a fazer música foi o que deu origem à Orquestra Villa-Lobos (OVL) 30 anos atrás. Inicialmente, o projeto tinha o objetivo de oferecer o ensino de música através de aulas de flauta doce aos alunos da Escola Municipal Heitor Villa-Lobos, na Lomba do Pinheiro, comunidade de Porto Alegre. Assim, antes de virar orquestra, foi fundado no dia 15 de abril de 1992 o Clube de Flauta, que contava com 14 jovens.

Foi pela motivação que provocou a em Cecília Rheingantz, idealizadora e coordenadora da OVL, de dar continuidade a um trabalho de educação musical sistematizado, que a iniciativa cresceu ano após ano. Então de Clube de Flauta, uma atividade com uma intenção mais pedagógica, mas já com a perfil artístico, o projeto foi se transformando em orquestra e, posteriormente, em programa social. "A Orquestra Villa-Lobos acabou sendo constituída com uma cara própria porque esse trabalho foi se constituindo por ele mesmo, a gente não seguiu um modelo pré-estabelecido", explica Cecília.

A parceria com o Centro de Promoção de Criança e do Adolescente São Francisco de Assis (CPCA) expandiu o projeto para outras seis sedes - três escolas municipais do bairro e três casas ligadas ao Centro. Novos instrumentos foram sendo adicionados a orquestra como violão, teclado, cavaquinho, contrabaixo elétrico, entre outros. Além disso, a iniciativa também oferece canto de coral e oficina de teatro.

O projeto atua com crianças da comunidade e, ao longo dessas três décadas, contribuiu com a formação de músicos profissionais. Inclusive, após se dedicarem muito à questão da formação de educadores musicais que a orquestra ganhou o status de programa social. "As pessoas me trazem, o relato de estarem num Uber e o motorista foi da orquestra, participou das oficinas, foi aluno do Villa-Lobos e lembra de tudo que passou ali, né? Então são registros assim tão bonitos de quando eu falo em transformador não é da boca pra fora, né?", revela Cecília.

A Orquestra Villa-Lobos é mantida por um tripé: o da educação, da arte e da inclusão social. Nesse contexto de pandemia, o projeto parou em abril de 2020 e retomou suas aulas na modalidade online em agosto do mesmo ano. Eles criaram sua própria metodologia e conseguiram atender 150 crianças, metade dos alunos que atendiam presencialmente. Durante esse período, segundo Cecília, fazer música online em grupo era um desafio imenso. A questão do delay da internet atrapalhava muito as aulas. "Para quem trabalha com música é a pior coisa que pode existir, pois música é sincronia, é metrônomo, é precisão. Foi uma luta manter por mais de 1 ano", relata.

Paralelamente ao ensino online, o projeto criou sua própria campanha de distribuição de cestas básicas para ajudar as famílias dos alunos afetados pela pandemia. Assessorados pela CPCA para compra dos produtos, a orquestra conseguiu distribuir cerca de 10 toneladas de alimentos para a comunidade. "A gente criou uma rede fantástica e que claro que foi se ampliando. Não ficou só da Vila Mapa. Virávamos a noite em contato com as famílias pra combinar o que mais precisava", lembra Cecília.

Desde 2008, de uma vez por ano era renovado o Termo de Fomento que a orquestra tinha com a Secretaria Municipal de Educação(Smed), a maior fonte de recursos do projeto, que ajudava na manutenção das oficinas e contratação de profissionais. Com a decisão da não renovação do convênio em abril de 2020, as atividades do projeto tiveram que ser interrompidas e 20 educadores foram demitidos.

Dessa forma, a orquestra ficou buscando alternativas de arrecadação de recursos através de financiamento coletivo. Eles lançaram uma vaquinha online pela plataforma Catarse, e mais de 400 pessoas ajudaram com doações. Conseguiram arrecadar um valor que, junto com a mobilização, sensibilizou outros doadores. E, na soma desses esforços e desses recursos financeiros, manteve a duras custas o projeto funcionando com aulas online.

Em novembro de 2021, o prefeito de Porto Alegre Sebastião Melo renovou o convênio, destinando o valor de R$ 311,45 por aluno atendido. Entre os termos estão o gerenciamento, fomento, execução de serviços de administração, conservação, manutenção e organização de aulas de música instrumental no Conservatório Porto-Alegrense de Música, da Lomba do Pinheiro.