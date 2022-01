Lote 1 inclui facilitar acesso à BR-290 e as pontes do Rio dos Sinos

Em Porto Alegre, será feita uma passagem inferior junto à atual alça de acesso da BR-290 para a BR-116, no sentido em direção a Canoas, na altura do bairro Anchieta. Hoje, quem vem da avenida dos Estados e quer seguir para Guaíba, por exemplo, precisa acessar à direita e ingressar em uma via lateral à 290, e ainda cruzar com os motoristas que descem a alça. Com o novo acesso, haverá duas vias separadas - o retorno mais adiante, depois da base da PRF na freeway, continua.

Também haverá a revitalização e nova sinalização de sete quilômetros das avenidas Guilherme Schell e Ernesto Neugebauer, em Canoas. Ambas correm praticamente paralelas à 116, no lado oeste, e a rota pode ser uma alternativa inclusive para quem sai do Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio, no sentido sul, e via de regra não precisaria acessar a rodovia federal para ir até Porto Alegre - ao menos durante a realização de parte das obras nas regiões afetadas.

Em Canoas, haverá o alargamento de dois viadutos já existentes, que passariam de duas a três faixas em ambos os sentidos: o da avenida Boqueirão e o da Metrovel - também conhecido como da Cautol -, além da criação de uma passagem inferior na rua Domingos Martins, conectando-a por baixo da 116 com a rua Pinto Bandeira. Em Esteio, os viadutos de acesso à Refinaria Alberto Pasqualini (Refap) e sobre os trilhos da Trensurb, bem como a ponte sobre o Arroio Sapucaia, também passarão de duas para três pistas.

Na região do Parque Assis Brasil, haverá três novas obras de arte. Um viaduto será construído nos dois sentidos na via principal e um segundo será feito sobre a avenida Celina Chaves Kroeff, para conectar a entrada do parque à nova alça de acesso cuja construção também está no pacote do Dnit. Esta alça será caminho tanto ao novo viaduto da Celina Kroeff quanto à BR-448, que passa próxima ao final da avenida, mas não é acessível por ela. Na apresentação feita à Granpal, o Dnit prevê construir este acesso, porém esta obra específica não é considerada entre as 17 do primeiro lote.

No município de Sapucaia do Sul, a intenção da autarquia é implantar a terceira faixa na 116, telas antiofuscantes, eliminar o canteiro central e adequar as vias laterais para o tráfego local. Ainda está prevista a mudança do acesso ao ponto inicial da BR-448, por meio da construção de uma elevada.

Em São Leopoldo, serão feitas as obras previamente confirmadas pelo ministro Tarcísio em 2020: as pontes no Rio e várzea do Sinos e novos viadutos na Scharlau, tanto na BR-116 quanto na ERS-240. Uma curiosidade: embora a 240 seja de competência estadual, o Dnit será o responsável por construir a passagem, uma vez que isto já estava previsto na licitação e "sua construção vai eliminar as sinaleiras de acesso ao bairro Scharlau", ressalta o superintendente Hiratan.

Finalmente, em Novo Hamburgo, serão construídas duas passagens inferiores, uma na rua Tapes, facilitando para os condutores que vêm do Centro hamburguense em direção à Fundação Liberato, e outra na Rua Pedro Álvares Cabral, ambos no bairro Primavera.

Ainda haverá a construção de três novas alças de acesso no viaduto Ayrton Senna/Rua José do Patrocínio, para acesso tanto ao Centro (oeste-leste), quanto ao bairro Boa Saúde e ao município de Estância Velha (norte-oeste), assim como à própria BR-116 no sentido sul-norte. E também, na divisa com Estância Velha, haverá o alargamento do pontilhão sobre o Arroio Luiz Rau, na entrada para a ERS-239, permitindo aos motoristas seguirem pela via lateral, no sentido sul-norte, e ingressar na rodovia estadual sem precisar entrar na 116, como é feito hoje.