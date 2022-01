Que tal incentivar o engajamento em sua equipe?

Uma das principais características comportamentais demandadas pelas empresas atualmente é o engajamento. A habilidade de “vestir a camisa” e assumir a responsabilidade de realizar uma tarefa focando no resultado é muito bem-vinda para organizações em um ambiente cada vez mais competitivo.

Engajar-se significa não apenas se empenhar em uma causa: sua importância é mais profunda. Revela que os colaboradores estão efetivamente identificados com a empresa, seus propósitos, valores e visão de mercado. Ao se sentirem identificados com a filosofia organizacional, os funcionários entregam melhores resultados e superam desafios com melhor performance.

Quando fala-se em engajamento de estagiários, o termo ganha ainda mais importância. Contar com jovens dispostos, entusiasmados e abertos a assumir riscos e a inovar é desejável em um processo de formação de talentos. É esta energia positiva que incentivará o estagiário a aprender mais rapidamente e a encontrar os pontos de conexão entre sua aspiração de carreira e a empresa na qual atua.

Gerar engajamento nem sempre ocorre de forma automática – em geral, a habilidade precisa ser estimulada e facilitada. Cabe aos gestores e ao setor de Recursos Humanos planejar e executar ações nesta linha.

Uma boa estratégia é ampliar as conexões entre os colaboradores e as chefias, alimentando o espírito de equipe. É como em um time de futebol: se os jogadores estiverem empenhados e empáticos aos seus colegas, todos darão o melhor pela equipe.

Bons caminhos para ampliar estas conexões são realizar feedbacks frequentes, fazer um acompanhamento próximo ao dia a dia do trabalho, ser assertivo no momento das críticas e manter ativos canais internos de comunicação, como maillings, murais e palestras com as lideranças. Está mais do que provado que, ao compreenderem os valores e o momento das empresas nas quais atuam, os colaboradores sentem-se mais dispostos a entregar resultados.

Os caminhos para isso são simples e conhecidos. O importante é que as empresas se empenhem em incentivar que todos os percorram com entusiasmo.

CIEE