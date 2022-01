Ações de saúde e do agronegócio poderão ter menos volatilidade

Diante de um ano que se desenha repleto de incertezas, seja no campo político em razão das eleições, seja em relação ao desempenho da atividade econômica, um dos raros consensos entre os investidores é o de que a Bolsa de Valores terá dias de intensa volatilidade nos próximos 11 meses e meio.

Nesse ambiente desafiador para o mercado acionário, que conta ainda com a concorrência dos juros de volta aos dois dígitos, alguns setores e papéis em particular devem conseguir apresentar um desempenho mais resiliente em comparação com a média dos pares refletida pelo índice Ibovespa.

Na avaliação de gestores de fundos especializados em renda variável, exportadoras de commodities agrícolas, mais vinculadas à dinâmica da economia global, assim como negócios na área de saúde, estão entre aqueles com potencial para entregar retornos atraentes, a despeito de toda a volatilidade.

Segundo Luis Felipe Amaral, fundador da gestora Equitas, ações que se encontram em níveis descontados ante a queda generalizada da Bolsa durante os últimos meses, e que guardam menor relação com o resultado do PIB (Produto Interno Bruto), estão entre as principais candidatas a se destacar em 2022. "Algumas empresas novas na Bolsa e ainda não tão conhecidas caíram brutalmente. Só que, entre elas, há negócios muito sólidos por trás, que não estão tão vinculados ao ciclo da economia brasileira", afirma Amaral.

Ele cita como exemplo na carteira dos fundos da Equitas os papéis da 3tentos, empresa que fez a abertura de capital na B3 em junho de 2021 e que atua no ramo de prestação de serviços ao setor do agronegócio. Desde a estreia, os papéis acumulam queda de aproximadamente 30%. "O agronegócio está menos relacionado ao ciclo político aqui no Brasil, ao mesmo tempo que tem uma vantagem competitiva em escala global e até se beneficia de uma depreciação do câmbio, porque é um setor exportador", destaca o gestor da Equitas.

Caio Lewkowicz, sócio e gestor da Tarpon, também vê no agronegócio uma das alternativas mais resilientes da Bolsa para atravessar um ano que promete fortes emoções aos investidores. "Apesar de estarmos em um momento difícil em termos econômicos para o Brasil, se olharmos para os últimos anos, foram períodos extremamente rentáveis para o setor do agronegócio." Segundo Lewkowicz, a visão favorável para o segmento se reflete em uma exposição relevante, próxima de 30% da carteira do fundo sob sua gestão na Tarpon, em nomes como Brasil Agro, Kepler Weber e Vittia.

A Brasil Agro, afirma o gestor, é uma empresa especializada em comprar e investir em grandes terrenos de modo a tornar a terra com alta capacidade produtiva para então revendê-las, enquanto a Kepler Weber é uma das líderes no ramo de armazenagem de grãos. Já a Vittia, que fez seu IPO (oferta inicial de ações) em setembro de 2021, comercializa fertilizantes biodefensivos que têm um impacto menor no ambiente em comparação aos produtos agrotóxicos tradicionais, diz Lewkowicz. "São três empresas do agronegócio em atividades complementares entre si e mais dependentes da economia global."

O setor de saúde, com investimentos nas redes hospitalares Hapvida e Intermédica e na farmacêutica Hypera Pharma, também é citado por Caio Lewkowicz como uma estratégia que não deve estar tão suscetível ao noticiário político-econômico dos próximos meses.

"A fusão entre Hapvida e Intermédica cria a maior empresa de saúde do Brasil, que vai buscar tanto clientes do SUS que querem um plano privado quanto aqueles que já têm um plano, mas desejam opções mais econômicas", afirma o gestor da Tarpon. Ele acrescenta que, no caso da Hypera, o investimento se sustenta na tendência de envelhecimento da população brasileira. "Independentemente de o PIB, as pessoas vão continuar consumindo medicamentos."

Também confiante na evolução dos negócios de saúde, Luis Felipe Amaral, da Equitas, cita as ações da Rede Mater Dei e da fabricante de medicamentos Viveo, que fizeram o IPO em abril e agosto de 2021, respectivamente, entre os investimentos em portfólio que devem conseguir atravessar com relativa tranquilidade o cenário de alta volatilidade no mercado local.

"O setor de saúde depende menos da atividade econômica e muito mais da evolução esperada para a demografia da população a longo praz", afirma o gestor da Equitas.