O pragmatismo em torno da LGPD e ANPD

O ano de 2022 iniciou-se com enorme expectativa em torno da eficácia da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e o panorama de atuação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD). Isso se deve à consolidação das diretrizes oriundas da LGPD, que está desencadeando impactos práticos na operação das empresas, como por exemplo, o aumento significativo de titulares requerendo exercer seus direitos e a ausência de meios adequados e oficiais disponibilizados pelos controladores. Isso, consequentemente, repercute na atuação da ANPD, já que é o ente responsável por zelar pelo cumprimento da lei.

A fim de sanar tal questão, o órgão disponibilizou um canal específico para que os titulares sejam capazes de formalizar requerimentos via peticionamento eletrônico diretamente à autoridade nacional. O sistema é destinado àqueles que não foram atendidos previamente pelos controladores e sintam-se lesados, ou entendem que a lei foi violada durante o tratamento das suas informações.

Um fato relevante novo, no que diz respeito às diligências a serem desenvolvidas pela ANPD durante 2022, é a possibilidade do órgão aplicar multas com efeito retroativo para incidentes ocorridos a partir de agosto de 2021, data em que as sanções administrativas entraram em vigor no Brasil. Ou seja, os direitos dos titulares e obrigações previstas pela LGPD, que eventualmente possam ter sido descumpridas a partir de tal data até o momento pelos controladores e operadores, são passíveis das penalidades com caráter administrativo previstas na lei.

É notório que cabe à ANPD a competência para fiscalizar e, se for o caso, aplicar as sanções administrativas necessárias aos infratores da LGPD, o que de sobremaneira aumenta a tensão das empresas que ainda não atingiram a sua conformidade em relação às disposições legais.

Ao contrário do que possa parecer, as multas administrativas previstas em lei podem ser fixadas a todo e qualquer tratamento de dados pessoais classificado como indevido. Ou seja, não são apenas as empresas impactadas com vazamentos de informações que devem se preocupar com a fiscalização da ANPD, mas sim todas aquelas que ainda não adequaram a sua operação ao que estabelece a LGPD. Sendo assim, todas essas estão suscetíveis de punição.

Em entrevista recente, o diretor-presidente da ANPD, Waldemar Gonçalves Ortunho Junior, referiu que, embora o órgão tenha destinado o primeiro ano de vigência da LGPD ao processo de maturação em torno do tema de proteção de dados e privacidade, priorizando a capacitação dos titulares e orientando as empresas sobre quais medidas e processos deveriam ser revisitados, ao invés de adotar uma conduta sancionatória, o ano de 2022 será marcado pela alteração na forma de atuação. O que faz transparecer que a ANPD, além de promover uma fiscalização mais rigorosa no que tange a aplicação da lei, também adotará postura diversa com respeito aos agentes de tratamento que atuem de forma negligente no que diz respeito aos dados pessoais.

Diante da circunstância do efeito retroativo das penalidades a contar de agosto de 2021, aliado a um procedimento mais efetivo de fiscalização pela ANPD em 2022, deve-se estimular o aumento acerca da regularização, ante a escassez de programas de privacidade e proteção de dados pessoais promovidos atualmente pelos agentes de tratamento.