"Carreiras de impacto: como unir sentido propósito, realização financeira em sua carreira" é um guia que ajudará o leitor em cada passo desta jornada rumo à construção de sua carreira. Para muito além do conhecimento sobre ONGs, Sette-Mosaner mostra que não é apenas possível, mas necessário que cada vez mais pessoas possam trabalhar em prol dos grandes desafios sociais e ambientais no governo, fundações, institutos, empresas sociais e até mesmo em empresas com fins lucrativos. O autor mostra que existem alternativas para quem quer se desenvolver e ter uma carreira que una um trabalho que traga muita satisfação e felicidade, sendo remunerado de forma justa e ainda contribuindo para melhorar a sociedade e cuidar do meio ambiente.

Trabalho

Com a pandemia, muitas empresas perceberam que, no futuro, não precisarão mais de escritórios grandes. Em "Nem home nem office: como as mudanças nas organizações convergem para um novo modelo de trabalho com os escritórios do futuro", Tiago Alves aponta que uma coisa é certa: a necessidade de conexão permanecerá, e as empresas que conseguirem entender essa dinâmica terão todas as ferramentas para surfar nessa onda e inaugurar um novo olhar sobre as relações de trabalho.

O autor aborda, do alto de uma das maiores empresas de espaços de trabalho flexíveis do mundo, qual será o modelo de trabalho predominante nos próximos anos e até mesmo nas décadas que virão. Para ele, questões que tiram o sono de muitos executivos, como jornada flexível, trabalho remoto, nomadismo digital, saúde mental, agora se tornaram assuntos inadiáveis, e é preciso olhar para eles atentamente. Por isso, Alves indaga: o que é mais importante em uma equação de sucesso, a entrega ou a localização geográfica? A confiança remota ou o controle presencial?

Ao estudar todos esses tópicos, o livro não deseja entregar respostas precipitadas, mas auxiliar na compreensão do tsunami que nos arrebatou e do que levaremos dele para nossas estratégias de crescimento em um modelo de trabalho em completa ebulição.

Nem home nem office: como as mudanças nas organizações convergem para um novo modelo de trabalho com os escritórios do futuro; Tiago Alves; Editora Gente; 192 páginas; R$ 49,90; disponível em versão digital.