Região de Pelotas diversifica produção da fruticultura

Beneficiadas por características semelhantes de temperatura, incidência solar e quantidade de chuva, essas regiões, como a Campanha e o Sul gaúchos, são internacionalmente reconhecidas como zonas produtoras de frutas e, especialmente, uvas e vinhos. Os dados da Emater/Ascar mostram que o Sul do Rio Grande do Sul concentra 10,6% da produção da fruticultura gaúcha, com 3,4 mil unidades produtoras que ocupam 9,4 mil hectares e que, em 2020, produziram 147 mil toneladas de frutas.

O paralelo 32 S é uma linha imaginária que corta o planeta de Leste a Oeste no 32º grau ao Sul do Equador. Medindo exatos 34.017 quilômetros de extensão, esta latitude engloba territórios como o Sul da Austrália; a Cidade do Cabo, na África do Sul; o estado de Copiapo, no Chile; e a Metade Sul do Rio Grande do Sul. Separados por milhares de quilômetros, estes locais estão unidos por uma característica comum: são zonas extremamente propícias para a fruticultura.

A construção do plano teórico e das políticas públicas que surgiram dele, todavia, só foi possível graças às características naturais da região onde os invernos intensos e os verões com dias longos e grande alternância térmica (variação de temperatura entre dias e noites) favorecem o ciclo de desenvolvimento das espécies de clima temperado ao garantir um acúmulo maior de açúcares durante o dia e menos gasto energético a noite, o que para os consumidores se traduz em frutas mais saborosas, coloridas e aromáticas.

A partir destes movimentos, o grupo ganhou apoio de prefeitos e lideranças políticas regionais até finalizar o projeto que, depois de apresentado ao Ministério da Agricultura na gestão de Pratini de Moraes, serviu de base para os programas Pro Frutas e Pro Vinhos, através dos quais se criaram 30 polos de fruticultura no Brasil e uma linha específica de financiamento para a fruticultura perene no Sul gaúcho.

"Com o apoio fundamental da Emater, fomos buscar a referência da Embrapa Clima Temperado, que tinha muitos estudos e criamos os ensaios regionais para levar as coleções da Embrapa para estas regiões", lembra Hamm. "Também trabalhamos com a Embrapa Uva e Vinho, de Bento Gonçalves, e nos aproximamos da área empresarial com a realização de fóruns e seminários com o objetivo de despertar o interesse de empreendedores no setor", diz.

O engenheiro agrônomo, viticultor e hoje deputado federal Afonso Hamm (PP) fez parte daquele grupo inicial e lembra que a ideia de constituir uma ação multissetorial, capaz de fomentar tanto a pesquisa quanto políticas públicas de incentivo à fruticultura no Sul do Estado, teve como ponto de partida os resultados de estudos científicos publicados nos Estados Unidos, ainda na década de 1970, que apontavam o paralelo 32 como uma das melhores regiões do planeta para o cultivo de frutas.

Esse potencial já era percebido há 25 anos quando representantes da sociedade civil, de entidades de ensino e pesquisa e lideranças políticas se juntaram para criar o Programa de Desenvolvimento da Fruticultura Irrigada na Metade Sul do RS, construído sob o slogan "fruticultura na Metade Sul, um novo horizonte no Sul do RS".

Se, por um lado, a comparação com os dados gerais do RS parece não chamar tanto a atenção, o desempenho isolado em culturas de mercados tradicionais como o pêssego, o morango e a uva para a indústria e outros emergentes, como as oliveiras, é capaz de revelar uma aptidão especial da região, que tradicionalmente dedica a maior parte de suas terras para a produção de carne e grãos.

Uma nova fronteira no Sul gaúcho para uvas e oliveiras

"Entre os paralelos 30 e 35 estão as melhores áreas para a fruticultura. Como a Metade Sul do RS está abaixo, faz a região uma das mais propícias para este fim no Hemisfério Sul", atesta Rogério Oliveira Jorge, pesquisador de Embrapa Clima Temperado e o Responsável Técnico do Laboratório de Análise de Azeites da instituição.

O azeite, aliás, é o produto principal de uma cultura que chegou na região com os colonizadores portugueses nos séculos XVIII e XIX, mas somente nos últimos 20 anos começou a prosperar: a olivicultura. Impulsionado por empreendedores que vêm na atividade uma oportunidade de conquistar um mercado interno dependente de importações - o Brasil é o segundo maior importador de azeite e azeitonas do mundo - o setor tem modificado a paisagem do pampa, ao mesmo tempo em que gera oportunidades de negócios, emprego e renda.

Hoje, a região possui mais de 90% dos 6,1 mil hectares plantados com oliveiras no Estado e que, no ano passado, resultaram em duas mil toneladas de azeitonas. Toda a produção foi destinada para as 15 fábricas responsáveis pelas 46 diferentes marcas de azeite nacional e resultou em 202 mil litros do óleo. "Isso chama a atenção porque alguns anos atrás se tinha uma área irrisória e hoje se tem uma área similar à existente no Uruguai, que é um produtor tradicional, e vem aumentando", explica Jorge.

Situação semelhante pode ser observada com relação ao desenvolvimento da viticultura e, principalmente, da vitivinicultura nos campos sulinos. Alguns dos primeiros registros de produção de uva e vinho no Sul gaúcho remontam aos últimos anos do século XIX e estão localizados na colônia francesa Santo Antonio, instalada no interior de Pelotas. Ali, conforme o historiador Leandro Betemps, as primeiras adegas começaram a surgir em 1898 e se desenvolveram nas primeiras décadas do século XX até atingir seu auge entre os anos 1930 e 1940.

"Na década de 1930, há uma expansão do cultivo do pêssego, que vinha se mostrando a fruta mais comum a ser cultivada, e o vinho, os quais passam a ser a base econômica da colônia sem detrimento ainda da alfafa. Nas décadas de 1940 e 1950, há um grande comércio de frutas, legumes e hortaliças, porém a alfafa e a uva ainda têm muita força econômica, mas nos anos 50 o vinho declina consideravelmente", registra.

Após quase meio século sem uma exploração comercial significativa, uva e vinho voltaram ao rol de produtos regionais no final da década de 1990, quando após uma série de iniciativas do Comitê de Fruticultura da Metade Sul amparadas por parcerias com a Embrapa e Emater atraíram os primeiros produtores da Serra.

"Há 20 anos quando falei para meus familiares que iria a Pinheiro Machado plantar uvas me chamaram de louco, disseram que não era região para a fruta. Eles tinham uma ideia de que não daria certo", lembra o empresário Paulo Tonet, proprietário do Vinhedo São Felício e pioneiro da vitivinicultura na região da Campanha.

Favorecido pelo clima e a qualidade do solo, hoje Tonet produz 500 toneladas de uvas viníferas em 52 hectares no interior de Pinheiro Machado, a 110 quilômetros de Pelotas. Sua produção, em maior parte, é destinada a parceiros comerciais conhecidos no mercado nacional, como as casas Salton, Boscatto e Venturinni. O restante, em torno de 10%, vai para sua marca própria, a Vinícola Milano, cuja linha de produção está instalada em Nova Pádua, a 33 quilômetros de Caxias do Sul, na Serra.