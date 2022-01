Instituto do Câncer Infantil completa 30 anos

Atuando com coragem e solidariedade, o Instituto do Câncer Infantil (ICI) muda vidas de crianças e adolescentes há 30 anos. Tudo começou quando o médico Algemir Brunetto voltou da sua especialização em oncologia pediátrica na Inglaterra, em 1990. Lá, ele conheceu a Children's Cancer Foundation, de Newcastle, juntamente com um dos seus idealizadores, Colin Gregg. A ideia era que existisse um projeto semelhante na América do Sul e na África. Então quando retornou ao Brasil, Brunetto pensou em transformar aquela experiência em algo que beneficiasse crianças com câncer.

Em 1991, Brunetto compartilhou com 24 pessoas o sonho de construir um centro de excelência no tratamento do câncer infantil no Hospital de Clínicas (HCPA). Ele visitou cada uma dessas pessoas e, no final, fez um convite para uma reunião. "Não tínhamos nada a não ser nossa convicção da importância que esse projeto teria para as crianças do nosso Estado", recorda Brunetto, atual superintendente da instituição. Dos 24 convidados, 23 compareceram. E foi assim que o Instituto de Câncer Infantil foi fundado. A primeira conquista do projeto foi conseguir o financiamento para a construção da unidade de atendimento dentro do HCPA. Localizada no terceiro andar do hospital, ela conta com 26 leitos, sendo três destinados a transplante de medula óssea. Nesses primeiros anos, o foco do ICI era a assistência aos pacientes - o qual é o primeiro pilar do projeto. Na prática, significa proporcionar aos doentes uma chance melhor, e isso só é possível em centros especializados devido à alta complexidade para o tratamento do câncer infantil.

"Todo final de tarde encontrava, no estacionamento do HCPA, pais vindos do interior. Muitos deles dormindo em carros sem conforto, esperando que surgisse uma vaga", relembra Brunetto. Tendo em vista esse cenário, a instituição tinha em mente que o seu segundo pilar precisava ser uma forma de dar apoio social às famílias. Então, em 1996, foi inaugurada a Casa de Apoio, que conta com 46 leitos e atende os pacientes com acolhimento para que os pais possam ficar próximos ao hospital sem precisar procurar um espaço para pernoite. Além disso, o ICI também ajuda fornecendo cestas básicas, vestuário, auxílio transporte e auxílio para medicamentos. Tudo isso ocasionou a diminuição do abandono de tratamento, o que acontecia com muitas famílias que não tinham como dar conta das demandas da internação.

Na sequência, o ICI tinha em mente que, para poderem cumprir sua missão de melhorar os índices de cura, era preciso investir em pesquisa científica. Dessa maneira, o Instituto dedicou um andar inteiro do seu prédio para um laboratório e hoje tem o grupo de pesquisadores que mais publicam na América do Sul nessa especialidade. Além de terem parcerias com diversas universidades da Europa, Canadá e Estados Unidos. Assim, a pesquisa científica se tornou o terceiro pilar da instituição.

Nos últimos três anos, a instituição percebeu que era importante atuar em um quarto pilar: as políticas públicas. Em 2020, o ICI conseguiu aprovar um projeto de lei para passar a atender pelo SUS. "Estamos com a Secretaria da Saúde desenvolvendo um sistema incrível que vai realmente permitir que cada criança no Estado com suspeita de câncer possa ser rapidamente encaminhada aos hospitais parceiros", explica Brunetto. De acordo com o superintendente, essa parceria facilita o acesso ao sistema de saúde pelas famílias.

O quinto e último pilar diz respeito aos doentes que necessitam de cuidados paliativos. Para dar um acompanhamento aos pacientes nessa condição, que historicamente ficam em casa usando medicamentos para dores, o instituto está construindo um local de acolhimento às famílias.