Pandemia acelera oferta de serviços públicos digitais

Com a pandemia do novo coronavírus segurando os cidadãos em casa e restringindo o acesso aos serviços presenciais, os órgãos públicos tiveram de acelerar processos e ampliar a digitalização em suas plataformas. Hoje, são mais de 3.400 serviços digitais oferecidos à população.

A disponibilidade de horário, a economia com transporte e impressão de documentos, além de evitar horas em filas, são fatores que contribuem para uma maior adesão da população aos serviços digitais oferecidos pelos órgãos públicos.

Segundo o governo federal, 72% dos 4.847 serviços disponíveis na plataforma gov.br são totalmente digitais. Destes, 1.558 serviços foram digitalizados desde janeiro de 2019. Durante a pandemia, foram 985 serviços disponibilizados para acesso online - desde março de 2020.

De acordo com Caio Marques Paes de Andrade, secretário especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, a digitalização dos serviços gerou uma economia de R$ 3,1 bilhões desde janeiro de 2019. Desse valor, R$ 2,3 bilhões foram do bolso da população, que também economizou tempo e dinheiro. O restante, cerca de R$ 800 milhões, corresponde à economia nos cofres públicos.

A transformação digital fica evidente nos números. Segundo o governo, em janeiro de 2019 a plataforma gov.br contava com 1,8 milhão de usuários cadastrados. Em novembro deste ano, este número chegou a 117 milhões. Muito desse avanço se deu pela oferta de serviços como Auxílio Emergencial, Prova de Vida digital, Carteiras Digitais de Trânsito e de Trabalho, oferecidos na plataforma.

No Poupatempo, órgão do governo de São Paulo para facilitar o acesso da população aos serviços públicos, a pandemia também acelerou a digitalização. "Em março de 2020, nos postos do Poupatempo, tínhamos cinco serviços digitais pelo portal ou pelo aplicativo. Hoje temos 168. São serviços conclusivos, que não exigem a volta presencial. Têm serviços que só existem na plataforma digital", diz Murilo Macedo, diretor do Poupatempo.

De acordo com o órgão, em novembro, o serviço mais pesquisado de todas as funcionalidades foi a de pontuação na CNH (Carteira Nacional de Habilitação), impulsionado pela nova regra de pontos, que começou a vigorar em abril de 2020, e a reabertura do calendário do Detran, divulgado no início de novembro.

"As cidades embarcaram numa carona muito significativa para o país, que foi o acesso único. O governo federal disponibiliza um login unificado que as prefeituras podem usar. Assim, o cidadão não precisa criar uma senha para a prefeitura. Com o gov.br ele usa serviços do estado e do município."

O que também convence o cidadão é a disponibilidade do serviço. "Passa a não ter horário fixo. Por exemplo, deixa de ter a obrigação de ir ao banco em determinado horário, pois pode fazer o serviço por 24 horas", diz Walace Sartori Bonfim, professor dos cursos de TI e coordenador do projeto Fábrica de Software do Centro Universitário de João Pessoa (PB).

"É uma preocupação muito grande a forma como esses dados podem ser usados. A pessoa pode, por exemplo, fazer um cadastramento na farmácia popular receber recursos do governo", diz Claudio Machado, especialista em Gestão da Identidade do Cidadão e consultor independente.

"O Brasil tem uma política de cessão de dados, um órgão cede para outro. O compartilhamento inadequado só vai mudar com um sistema de identificação civil seguro. Um órgão não precisa ceder os dados para outro."

O governo federal diz que tem trabalhado para evitar a exposição dos dados dos usuários. "A Secretaria de Governo Digital promove um conjunto de ações para incentivar medidas de aumento da segurança cibernética e de proteção de dados, bem com acelerar a evolução da maturidade necessária para que órgãos e entidades federais possam ter conformidade com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados). Lançamos 12 guias operacionais com orientações e exemplos de boas práticas no tema, já acessíveis no gov.br", diz o secretário Caio Marques.

A dificuldade de acesso também acaba sendo um entrave. De acordo com uma pesquisa sobre hábitos de uso e navegação na rede realizada pelo Instituto Locomotiva e pelo Idec (Instituto de Defesa do Consumidor), um quarto da população brasileira fica sem internet durante uma semana por mês por causa do esgotamento dos planos de telefonia móvel.