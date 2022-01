Pesquisa aponta as carreiras em alta em 2022

As áreas de tecnologia, marketing, mercado financeiro e engenharia estarão em alta em 2022, de acordo com estudo da consultoria Robert Half, especializada em recrutamento e seleção. Gerente de cadeia de suprimentos, analista de fusões e aquisições, analista de marketing digital e desenvolvedor serão alguns dos profissionais mais buscados.

O levantamento da consultoria está na 14ª edição e foi feito com 300 executivos de diferentes áreas. A tecnologia foi um setor impulsionado na pandemia, principalmente por causa do home office, afirma Amanda Adami, gerente de operações na Robert Half.

"As empresas tiveram que se mexer. Nem todas tinham uma infraestrutura para fazer muitas reuniões e para ter uma base de dados dentro de um servidor. A atividade manual teve que virar tecnológica", diz.

Segundo Adami, engenheiros que trabalham com vendas, como os especialistas em engenharia de produção e aplicação, também estão sendo procurados porque as companhias querem um profissional que, ao mesmo tempo, saiba comercializar e tenha o conhecimento técnico do produto.

Outra área em alta é a do mercado financeiro, que ganhou destaque com as fintechs, impulsionadas pelo crescimento no número de investidores na Bolsa de Valores do Brasil, a B3. Uma análise da evolução de investidores na B3 divulgada em novembro de 2021 mostra que, nos 12 meses anteriores, houve a entrada de 800 mil novos investidores.

"Há uma mudança de demanda por serviços financeiros, tem uma série de IPOs [oferta inicial de ações, na sigla em inglês] acontecendo, de aberturas de capital e de empresas. Então, todo ecossistema financeiro como os bancos, as fintechs, as corretoras tiveram um crescimento, um pouco devido à pandemia, porque todos os processos precisavam ser digitais e garantir segurança", explica Tiago Mavichian, diretor-executivo e fundador da Companhia de Estágios (empresa especializada em recrutamento e seleção de estagiários e trainees).

A pesquisa também mostra quais serão as soft skills - habilidades comportamentais - mais valorizadas. Estão na lista comunicação, adaptabilidade, flexibilidade, perfil analítico, senso de dono e visão do negócio. As duas primeiras habilidades citadas também foram impulsionadas pela pandemia.

Os profissionais tiveram que aprender a se comunicar de forma eficiente a distância e se adaptar à nova realidade de trabalhar em casa, segundo Luana Torres, especialista em carreiras e recolocação profissional.