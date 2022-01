Tendências para o trabalho em 2022

O ano começa cheio de novidades para o cenário de Recursos Humanos e da formação profissional. Com a expectativa de uma presença maior de colaboradores no ambiente de trabalho e também a volta às aulas presenciais nas universidades, boa parte dos aprendizados destes últimos dois anos serão postos em prática. Desta forma, deverão se consolidar as tendências que já têm sido observadas na economia e na sociedade ao longo dos últimos dois anos.

Uma importante marca deverá ser a aceleração dos processos de treinamento e capacitação por parte das companhias. Com o freio nas atividades em 2020 e a gradativa restauração da normalidade em 2021 no mundo do trabalho, 2022 deve ser o ano em que as organizações investirão alto para qualificar seu quadro de colaboradores. Com isso, muitas companhias tentarão recuperar o tempo perdido da preparação de talentos, já atentas ao aquecimento dos negócios.

Outra mudança importante para este ano deve ser uma atenção maior à saúde mental dos colaboradores. Os tempos de intensas mudanças e de estresse trouxeram a tona fragilidades e inseguranças. Portanto, o acompanhamento mais próximo do estado emocional dos colaboradores deve ser prioridade. Pensando em inclusão, a diversidade deve receber uma atenção ainda maior nas empresas em 2022. Este movimento foi mais notado pelas organizações nos últimos anos, e tende a ganhar força daqui por diante.

Ainda que o retorno ao trabalho presencial deva ocorrer, as ferramentas digitais seguirão com uso crescente nas empresas. Foto: Pexels

Ainda que o retorno ao trabalho presencial deva ocorrer – total ou parcialmente –, as ferramentas digitais seguirão com uso crescente nas empresas. Ao longo dos últimos dois anos, os gestores perceberam como a ampliação do uso de tecnologia e o home office podem gerar corte de despesas sem comprometer a qualidade das entregas.

Desta forma, o maior uso de recursos digitais para reuniões a distância, organização de processos, realização de tarefas acadêmicas e até para dinâmicas em equipe deve permanecer forte. Nesta mesma lógica, boa parte dos processos seletivos deverão continuar sendo realizados de forma remota – o que sugere aos estudantes bom preparo para lidar com os recrutadores por este novo canal.