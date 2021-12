Inflação e alta dos juros estão entre os alertas para a economia em 2022

Começar em um novo cargo sempre é um desafio, que fica ainda maior quando a mudança ocorre em meio a uma pandemia. Foi o que aconteceu neste último ano com Giancarlo Chiapinotto, que assumiu em 2021 a presidência do Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças no Rio Grande do Sul (IBEF-RS). O IBEF foi fundado em 1971, no Rio de Janeiro, e é a maior entidade da categoria no Brasil, estando presente em onze localidades nacionais, como no Rio Grande do Sul. Chiapinotto, graduado em Administração de Empresas e Contabilidade pela Uufrgs e em Ciências Jurídicas pela Pucrs, iniciou sua administração à frente do braço gaúcho da organização em março passado, e precisou enfrentar todas as limitações impostas pela pandemia - ele também atua na PwC. Ao Jornal do Comércio, ele falou sobre os desafios que enfrentou em seu primeiro ano de gestão, além de comentar projeções econômicas para o Brasil e para o Rio Grande do Sul em 2022, os impactos da pandemia no mercado e muito mais.

Empresas&Negócios - Quais são as tuas expectativas gerais para a economia brasileira em 2022?

Giancarlo Chiapinotto - A primeira coisa que vem à mente é que ano que vem tem eleição, e a economia é muito ligada à política no Brasil. Esse cenário por si só já causa instabilidade, tanto no estado quanto a nível nacional, deixando mais nebuloso as previsões para 2022. A gente vive uma tentativa de recuperação da economia pós-pandemia, mas tivemos um aumento de inflação considerável, assim como dos juros, então infelizmente o cenário poderia ser muito melhor do que se desenha atualmente. Além de 2022 ser um ano de eleições, até aqui a gente não conseguiu evoluir nas reformas que o país precisa. Tivemos uma modesta reforma da previdência, mas não evoluímos nas reformas administrativa, política e tributária. As reformas eram uma bandeira desta gestão federal, e o que vemos agora é um engavetamento dos projetos, que não estão andando. Precisamos dessas reformas estruturais para dar mais confiança aos investidores e fomentar um crescimento sustentável da economia.

E&N - A alta da inflação e a elevação dos juros são dois dos principais desafios para a economia em 2022?

Chiapinotto - Com certeza. Com a inflação em alta, as pessoas perdem seu poder de compra, o que se reflete no mercado. Para tentar controlar a inflação, aumenta-se a taxa de juros. De qualquer forma, a gente está vendo as camadas mais pobres da população em situação econômica cada vez mais precária, com menor poder de consumo e possibilidades de subsistência cada vez mais restritas. Em relação à indústria, a inflação já afeta setores que vinham em crescimento constante, como a construção civil. Aumentou muito o valor do custo de produção, pois aumentou o valor dos insumos, segundo aponta o Índice Nacional da Construção Civil (INCC). Como a população perdeu poder de compra, com os preços aumentando nos imóveis, também pode dificultar essa compra. Esse é um exemplo das consequências que ocorrem quando temos um aumento significativo de inflação, como observamos hoje no Brasil.

E&N - O dólar também continua em uma patamar alto em relação ao real. Como tu avalias as projeções de variação cambial para o próximo ano?

Chiapinotto - Normalmente, em anos de eleição, ainda mais com a inflação em alta, a tendência é não observarmos uma queda do dólar, pelo contrário. Então, para mim, no próximo ano, a situação não deve melhorar muito nesse aspecto. Por outro lado, com a alta do dólar, e com a alta do valor das commodities, os setores exportadores brasileiros e gaúchos são favorecidos, principalmente o agronegócio. Os produtores têm buscado investir cada vez mais em tecnologia para se adaptar às inovações e continuar aumentando sua produtividade, para que o setor continue aproveitando a maré positiva que se apresenta a continuar crescendo ainda mais nos próximos anos.

E&N - A pandemia trouxe desafios para todos. Na tua visão, quais foram os principais impactos da Covid-19 nas relações de trabalho?

Chiapinotto - O mundo do trabalho nunca mais será o mesmo. Eu, por exemplo, contratei pessoas durante a pandemia que nunca encontrei pessoalmente, e isso aconteceu com muita gente nesses últimos meses. Muitos executivos continuam trabalhando grande parte do seu tempo de forma remota, na praia, no interior, ou até fora do Brasil. Lógico que muitas atividades já voltaram ao presencial, por necessidade, mas esse período da pandemia criou uma maior flexibilidade para trabalhar a distância, já que essa ideia acabou se desenvolvendo por imposição da realidade. O que observamos agora também são muitas pessoas daqui trabalhando de forma online para empresas do exterior, de países como Estados Unidos, Canadá, Holanda, Emirados Árabes Unidos, etc. Com o dólar valorizado, essas empresas contratam profissionais brasileiros qualificados por um valor mais baixo do que no seu mercado nacional. Da mesma forma, empresas brasileiras têm buscado a contratação remota de profissionais em outros países, como na Argentina, no Uruguai, e até em Portugal e Espanha. Com a evolução do uso da tecnologia nas relações de trabalho, impulsionada pela pandemia, abriu-se um mundo inteiro de novas possibilidades.

E&N - O Rio Grande do Sul e Porto Alegre têm buscado avançar cada vez mais na área da inovação, inclusive trazendo eventos internacionais da área para o estado. Qual é a importância de se investir mais nesse setor?

Chiapinotto - O esforço que os governos municipal e estadual têm feito para trazer eventos como o South Summit e o Web Summit para cá é louvável. Esse é um ótimo começo para desenvolvermos mais esse setor por aqui, sem dúvidas, mas podemos dizer que ainda estamos atrasados nesse aspecto, até mesmo em comparação com outros polos de inovação dentro do próprio Brasil, como Florianópolis, então precisamos desenvolver essa área cada vez mais. Trazer esses grandes eventos da área vai ser bom para colocar a cidade e o estado no mapa da inovação para o mundo. Temos ótimas iniciativas aqui, pessoas muito inteligentes, e vejo com muito bons olhos que a gente crie mais condições para essas pessoas se desenvolverem aqui no estado. Em um mundo cada vez mais globalizado, digital e conectado, investir em inovação é absolutamente fundamental.

E&N - Na tua opinião, a pandemia continuará impactando significativamente o mercado no próximo ano?

Chiapinotto - A pandemia vai sim continuar sendo uma preocupação relevante em 2022. Essas novas variantes ainda representam muita incerteza, e fica difícil projetar o futuro em relação a isso. Há pouco eu voltei de uma viagem à Europa, e lá já estão novamente tendo maiores cuidados, voltando com o uso obrigatório de máscaras em locais fechados, restringindo algumas outras atividades, principalmente em razão da Omicron. Uma coisa que é positiva para o Brasil quanto a isso é que o nosso país apresenta um índice muito alto de adesão à vacinação entre a população, o que não acontece em muitos outros países do mundo. De qualquer forma, o mercado não costuma responder de forma positiva a cenários de incerteza, então a pandemia ainda vai impactar as projeções econômicas dos próximos meses. Esperamos que da menor forma possível.