No livro "O Agronegócio do algodão: meio ambiente e sustentabilidade", Yamê Reis parte do ponto de vista sociológico para investigar como podemos explicar e estabelecer os parâmetros validadores do conceito de sustentabilidade na agroindústria do algodão e que têm impacto na indústria da moda. Essa questão torna-se relevante a partido do momento que a maior parte do algodão produzindo, consumido ou exportado tem certificações que asseguram sua sustentabilidade socioambiental, e o conceito de desenvolvimento sustentável é amplamente utilizada pelos setores produtivos para seu posicionamento e conquista de novos mercados.

A designer de moda e mestre em sociologia política aponta que o atributo da preservação e cuidado ambiental é apropriado pelos agentes econômicos do agronegócio de algodão como estratégia de conquista de mercado nacional e internacional. E também forjando um posicionamento enquanto grupo social modernizador da economia nacional.

A autora também aborda como o cultivo de algodão no Brasil, mesmo com a utilização de agrotóxicos e fertilizantes e avançado sobre o cerrado, adquire o atributo de produto sustentável com a certificação internacional da Better Cotton Initiative (BCI). Nesta obra, Reis expõe de forma objetiva temas como transparência, rastreabilidade e práticas de menor impacto socioambiental na indústria da moda.

O Agronegócio do algodão: meio ambiente e sustentabilidade; Yamê Reis; Editora Another; 170 páginas; R$ 49,90; disponível em versão digital.