Soluções inovadoras para novos tempos

O cenário no qual os negócios operam nos dias de hoje segue mudando rapidamente, influenciando diretamente a jornada estratégica das empresas e levando seus líderes a estabelecerem processos que exigem constante renovação, de preferência sustentado por dados de alta qualidade. Neste contexto, líderes comprometidos podem fazer uma enorme diferença ao focar em duas prioridades. Primeiro, eles devem ser capazes de conectar as iniciativas ESG (sigla em inglês usada para medir as práticas ambientais, sociais e de governança de uma empresa) com a direção geral da organização. Uma segunda prioridade para os CEOs é apoiar suas iniciativas ESG com recursos reais. É mais fácil falar do que fazer na maioria das organizações, porque os orçamentos são rígidos e ainda há uma competição por capital e pelas melhores pessoas.

Executivos entrevistados pela PwC apontaram "equilibrar ESG com metas de crescimento" como a principal barreira para a eficácia deste programa. Os efeitos de longo alcance das transformações ESG significam que o sucesso depende muito do foco e da motivação dos líderes seniores. Seus efeitos positivos podem ser notados entre várias das empresas que se ranquearam entre as 500 Maiores do Sul, levantamento feito pela PwC juntamente com a revista Amanhã. Em muitas organizações, a liderança necessária ainda está emergindo. "Falta de atenção ou apoio da liderança" também ficou no topo da lista de barreiras para a eficácia ESG na recente pesquisa. Quando os líderes conectam o ESG com sua estratégia - em vez de tê-lo como um conjunto de iniciativas "complementares" - e se concentram intensamente em seus recursos, eles são mais capazes de desenvolver uma agenda real para a transformação. Essa agenda pode ser inestimável para os líderes que buscam fazer as trocas certas entre conformidade e liderança ESG, para capturar a imaginação das partes interessadas e para manter o foco em organizações que também estão tentando se transformar de outras maneiras.

Tudo, desde as emissões de carbono ou equilíbrio racial e de gênero até a sustentabilidade do abastecimento estratégico, têm sido avaliado por investidores, governos e outras partes interessadas. À medida que as empresas reavaliam ou relatam suas estratégias ESG publicamente, as divulgações na forma financeira estão começando a aumentar ou substituir as estruturas não vinculativas. Uma empresa que começa a relatar com base em métricas não- financeiras mais amplas descobrirá, rapidamente, que precisa definir objetivos para gerenciar essas métricas e, portanto, para impulsionar a mudança. Da mesma forma, uma empresa que teve que redefinir suas prioridades estratégicas para garantir sua sustentabilidade e relevância precisará urgentemente de uma transformação se quiser cumprir os novos objetivos estratégicos. De uma forma ou de outra, as empresas terão que gerenciar ativamente os resultados ESG, internalizando e direcionando suas estratégias para implementar a mudança relacionada para, só assim, poder relatar seus resultados.

Tudo isso se soma a uma nova equação para os negócios: comportamentos baseados em propósito e confiança que criam valor por meio da busca de soluções para os desafios que a sociedade enfrenta. Com certeza, os padrões ESG estão se tornando cada vez mais claros à medida que a garantia obrigatória de demonstrações não financeiras corporativas entra em vigor. A pegada de carbono, embora complexa, está se tornando mais comum, por exemplo. Em todos os setores, as empresas terão que medir e relatar seu impacto em uma abundância de áreas que estão longe de ser óbvias. Em 2019, 90% dos constituintes do S&P 500 publicaram relatórios de sustentabilidade. Não é de surpreender que o processo de coleta, verificação e apresentação desses dados esteja tendo efeitos profundos. Os investidores também valorizam cada vez mais a clareza das iniciativas ESG das empresas e demandam relatórios mais holísticos, comparáveis e confiáveis que os apoiem em suas decisões de negócio.

Uma pesquisa feita pela PwC com 325 investidores em todo o mundo, entretanto, mostra que apenas um terço deles considera suficientemente boa a qualidade dos relatórios que recebem atualmente. Muitos relatórios ESG carecem de informações relevantes, oportunas, completas e comparáveis, o que torna as decisões de alocação de capital difíceis para todos no ecossistema. O estudo também aponta que, se as empresas não fizerem o suficiente ou não relatarem de forma transparente seu progresso, os investidores estão dispostos a agir, podendo até mesmo se desfazer do investimento. Eles querem apoiar as empresas, desde que elas tomem as medidas corretas em relação ao ESG.

Se os investidores esperam que o ESG seja uma parte central da estratégia de uma empresa, eles consideram também que a responsabilidade da alta administração em relação a isso ajuda a entender o quanto a empresa está seriamente comprometida com a questão. A maioria dos investidores considera que vale a pena sacrificar a lucratividade de curto prazo para lidar com questões ESG. Esse dado deve dar algum conforto às empresas que temem receber críticas pela adoção dessa estratégia.