Em "Economia Exponencial: Da disrupção à abundância em um mundo repleto de máquinas", o conceituado economista brasileiro Eduardo Ibrahim apresenta o surgimento de uma economia de base tecnológica na qual todas as atividades, de finanças a educação e saúde à alimentação, são realizadas por pessoas capacitadas para inovar e usá-las para provocarem crescimentos exponenciais na economia. Porém, essa tecnologia é agora uma via de mão dupla. A máquina molda e é moldada pelo pensamento humano. Numa leitura única, o autor transmite seus conhecimentos de forma sucinta, didática e aplicável. No livro é narrado sua atuação como expert da maior instituição de inovação do mundo, a Singularity University. E também sobre sua vivência no festival de contracultura chamado Burning Man. Nesta obra, também é abordado que os desafios que enfrentamos como sociedade têm uma explicação econômica. E se estamos vivendo uma economia de baste tecnológica, o pensamento econômico também precisa ser de base tecnológica. Ibrahim não tem dúvidas de que dividiremos o mundo com robôs, físicos e digitas. Logo, por mais paradoxal que isso possa parecer, os robôs darão mais espaço para que nós, seres humanos, nos tornemos ainda mais humanos. Deste modo, as disrupções estão ocorrendo silenciosamente e mudando a forma na qual organizamos tudo na sociedade. Economia Exponencial: Da disrupção à abundância em um mundo repleto de máquinas; Eduardo Ibrahim; Editora Alta Books; 240 páginas; R$ 59,90; disponível em versão digital.

Já se perguntou se tem exatamente o negócio e os resultados que gostaria de ter quando decidiu empreender? No Brasil, muitas mulheres encontraram no empreendedorismo a resposta para a realização pessoas, a satisfação profissional e o caminho para uma carga horária de trabalho flexível. No entanto, são inúmeros desafios para empreender hoje, sobretudo para mulheres, que lutam para criar e manter um negócio lucrativo e escalável, driblando os obstáculos e inseguranças impostas pelo machismo estrutural. Nesse sentindo, Uliana Ferreira decidiu fazer da formação e da orientação de mulheres empreendedoras o seu propósito. Em "A Dona do negócio", a autora ajudará mulheres a alcançar o autoconhecimento necessário para alavancar seu negócio e conquistar liberdade financeira para deixar uma marca no mundo, transformando-as em exemplos de sucesso na vida e nos negócios. Neste livro, o leitor descobrirá que todas as mulheres têm um superpoder que pode ser ativado para ultrapassar qualquer barreira e para compreender o melhor modelo de gestão que funciona para cada uma delas. Está obra é rica em técnicas para empresárias que desejam explorar o potencial de sua empresa, e, sobretudo, uma obra sobre como aperfeiçoar competências e habilidades para alcançar tudo o que deseja por meio do empreendedorismo. Além disso, é possível aprender a avaliar quais são as ferramentas ideais para o seu negócio. A Dona do negócio; Uliana Ferreria; Editora Gente Autoridade; Pré-venda por R$ 41,90; disponível em versão digital.

