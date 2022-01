Os novos líderes do cenário de negócios não têm visibilidade total de sua organização ou da realidade fundamental do seu ambiente operacional. Segundo o autor, para o dominar os olhos, ouvidos e mentes de seus funcionários, é preciso promover um clima de experiência colaborativa, que incentive as pessoas a falar quando perceberem problemas, e a trabalharem unidas para identificar soluções.

Aclamado autor de "Mude de direção" e ex-capitão da Marinha americana, David Marquet apresenta, em "A linguagem de liderança: o poder oculto do que você fala", um manual original para capacitar sua equipe a tomar decisões melhores e assumir maior responsabilidade. Na percepção do autor, um líder eficaz não é mais aquele que toma decisões rápidas e inteligentes, faz discursos inspiradores e passa ordens claras para que sua equipe possa executar o plano que atinja determinado objetivo. Para ele, este modelo é ultrapassado.

Produtividade

Em "Coragem para crescer: conheça as ferramentas certas de crescimento empresarial, destrave todo o potencial do seu negócio e obtenha o máximo de resultados", Marcos Freitas Mendes, CEO da Seja Alta Performance, ensina o que é preciso fazer para driblar obstáculos como concorrentes, crise econômica e até mesmo a pandemia, no objetivo de obter o crescimento de sua empresa. Para ele, é simples: se tornando a transformação de que seu negócio precisa. É mudando a maneira de pensar e compreendendo que a chave para a transformação sempre esteve ao seu alcance que sua empresa irá crescer.

Nesta obra, o autor compartilha os principais pontos do método Alta Performance nos Negócios para que o leitor, empresário ou empreendedor, conheça as ferramentas certas e possa utilizá-las no crescimento da sua empresa. Ele convida o leitor a esquecer as crises econômicas brasileiras e voltar o olhar para dentro do seu negócio para avaliar todo o potencial de mudança ainda não explorado que ele tem.

O livro dá dicas de como atingir todo potencial da sua empresa de forma acelerada e assim desfrutar dos ganhos de um negócio de alta produtividade e grandes resultados. Além disso, o leitor vai aprender que o cliente é o seu verdadeiro chefe e como suas decisões devem ser pautadas neles, além da importância de cultivar um time eficiente e engajado.

Coragem para crescer: conheça as ferramentas certas de crescimento empresarial, destrave todo o potencial do seu negócio e; Marcos Freitas Mendes; Editora Gente Autoridade; 208 páginas; R$ 49,90.