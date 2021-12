A transformação digital abre espaço para a mudança real nas vendas B2B

O que teriam em comum transformação digital, experiência do cliente, novo normal no cenário de vendas B2B com o impacto da pandemia no mundo dos negócios? A prioridade. E também a complementariedade, pois desde que o mundo passou a se adaptar em diversos níveis para seguir adiante, mesmo frente às adversidades, ficou evidente que algo novo iria chegar para ficar e dados de diversas análises e estudos comprovam isso.

Segundo pesquisa da McKinsey sobre o comportamento dos tomadores de decisão globalmente em todos os setores desde o início da crise, incluindo o Brasil, 70% deles dizem que estão abertos para fazer compras novas, totalmente autônomas ou remotas acima de US $ 50.000, e 27% gastariam mais de US $ 500.000.

Ou seja, o patamar das transações comerciais alcançou um nível de interação digital permeada pela rapidez, conveniência, entrega, eficiência e ótima experiência do cliente. Uma nova realidade se apresenta com a consolidação de novos canais de vendas e simplificação de execuções diversas, principalmente das burocracias que envolvem os contratos. Há uma crescente pressão pela mudança real com ênfase em processos por múltiplas experiências, uma percepção confirmada também por especialistas de mercado como o Gartner.

E o futuro das vendas B2B vem dando sinais por meio de tendências que se anteciparam há alguns anos e se firmaram com adoção de soluções digitais cada vez mais abrangentes, conectando ponta-a-ponta, da venda à entrega, passando por parte essencial que é a de assinatura dos contratos, até o cliente. Os olhares agora se voltam para a incorporação de dados advindos da inteligência artificial (A.I.) tanto para embasar ações comerciais como aprimorar autoatendimento e abordagens. E a tecnologia lidera a lista de investimentos no último ano seguido por redefinição dos fluxos de trabalho e alterações nos métodos de vendas.

Porém, toda mudança implica inovação, mas ainda há barreiras a serem transpostas no âmbito do potencial das tecnologias e o aproveitamento integral de todas as ferramentas disponíveis. É sabido que uma implementação apropriada é o caminho para superar desafios e derrubar entraves como integração e facilidade de uso. O que repercutirá diretamente nos negócios, por meio do fortalecimento das relações com o cliente e conclusão de negociações com maior agilidade.

Globalmente, equipes de vendas buscam alcançar resultados cada vez mais efetivos e que aliem todas as prioridades e, para isso, o CRM ganha reforço do gerenciamento de cotações (CPQ), da assinatura eletrônica e da gestão do ciclo de vida dos contratos (CLM). Especificamente, equipes de alto desempenho utilizam assinatura eletrônica e CLM mais do que aquelas de baixa performance, o que nos leva a crer que está na adoção de tecnologias a chave para a otimização e aprimoramento do trabalho.

Gestores de vendas apostam nas soluções para economizar tempo, melhorar a experiência do cliente ou fornecedor, reduzir a incidência de erros e obter maior colaboração de áreas integradas. Mas para isso, também se faz necessário, principalmente no Brasil, de suporte efetivo de TI, treinamento constante e softwares cada vez mais intuitivos.

Afinal de contas, ainda que as prioridades mudem, projeções mostram que nos próximos cinco anos as equipes de venda seguirão focadas na transformação digital e na experiência do cliente e, para o fechamento de mais negociações em um ambiente cada vez mais virtual, cabe às ferramentas tecnológicas serem o vetor da mudança por meio da automação. A considerar o volume, valor e a complexidade dos contratos de vendas B2B, mensalmente, se faz necessário a implementação de ferramentas integradas e eficientes.

De acordo com a Forrester, 80% das equipes de vendas executam mais de 500 contratos por mês. E mais, enquanto 87% dos contratos têm valor superior a US$ 10 mil, 44% deles valem mais de US$ 100 mil e 23% mais de US$ 1 milhão. O que destaca o papel cada vez mais estratégico da digitalização dos processos de contratos e 2020 foi um alerta de que as mudanças em Vendas chegaram para ficar e fazer a transformação real no jeito de fazer negócios.