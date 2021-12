Plataforma oferece cursos gratuitos a jovens de escola pública no RS

Chegou ao Rio Grande do Sul uma iniciativa que já aprimorou a formação de milhares de alunos egressos de escolas públicas em todo o Brasil. Trata-se da Plataforma Proa, projeto do instituto de mesmo nome, que não possui fins lucrativos e tem como objetivo principal preparar jovens para a entrada no mercado de trabalho. O Instituto Proa foi fundado por um grupo de empresários de São Paulo, em 2007, e nesses quase 15 anos de atuação já qualificou mais de 9.500 jovens.

"O jovem se inscreve, faz uma prova de seleção e depois prossegue para as aulas, 100% gratuitas. Após o fim do curso, nosso objetivo é empregar os jovens em até seis meses. Além disso, também fazemos um acompanhamento posterior de até três anos, para observar como está sendo o seu desempenho e sua evolução profissional", comenta Alini Dal'Magro, CEO do Instituto Proa.

A Plataforma PROA oferece em sua formação aulas de Autoconhecimento, Planejamento de Carreira, Projeto Profissional, Raciocínio Lógico e Comunicação, ministradas por profissionais com experiência prática e teórica. Depois dessa etapa, os estudantes optam por seis trilhas com capacitações mais específicas, nas áreas de Análise de Dados, Varejo, Administração, Logística, Promoção de Marcas e UX Design. A duração total é de três meses e três semanas, e o curso é aberto a todos os jovens com idade entre 17 e 22 anos, desde que tenham concluído o ensino médio em uma escola pública. Alunos em seu último ano de colégio também podem se inscrever.

"Muitas vezes, a escola não consegue formar completamente o jovem para o mercado de trabalho. As demandas mudam muito rápido, e nem todas as competências necessárias para o mercado hoje se aprendem no colégio. Então o Proa nasce com essa missão, de aprimorar a formação do jovem para que ele esteja mais preparado para ingressar em seu primeiro emprego", destaca Alini Dal'Magro.

Em 2022, em parceria com o Instituto Cyrela, serão lançados os primeiros cursos no Rio Grande do Sul. A projeção é para a participação de mil alunos ao longo do ano, divididos em duas turmas. A primeira, com início das aulas em abril, já está com inscrições abertas, podendo ser realizadas até 29 de março. "Começamos em São Paulo, e aos poucos expandimos para outros municípios do estado. Neste ano chegamos ao Rio de Janeiro, dando continuidade à nossa expansão. Após estudarmos os mercados mais aquecidos para contratações, decidimos que o Rio Grande do Sul seria o estado ideal para darmos o nosso próximo passo", ressalta a CEO do instituto.