RGE forma primeira turma de mulheres eletricistas

Na semana passada, em Canoas, ocorreu a formatura da primeira turma exclusiva para mulheres, dentro do programa Escola de Eletricistas. As 14 profissionais foram contratadas pela RGE e passarão a atuar nas demandas da distribuidora.

O projeto contou com a parceria do Senai, que realizou o treinamento, além da ONG Mulher em Construção, que além de apoiar na divulgação do curso e conexão da CPFL com mulheres que desejam se desenvolver como eletricistas, também realizou uma formação específica abordando questões de gênero com as alunas e com seus respectivos líderes e padrinhos.

A agora eletricista Elizabete Ferreira Rodrigues, de 45 anos, natural de Taquara, demonstrou toda a alegria com a concretização do curso: "Sempre me virei com os pequenos imprevistos dentro de casa, troca de fiação, construção de tomadas e trocas de chuveiros. Quando apareceu a oportunidade para participar da Escola de Eletricista, não pensei duas vezes", relatou.

Foram 886 candidatas inscritas no processo seletivo para participação na Escola de Eletricistas, exclusiva para Mulheres. O treinamento teve um total de 396 horas, sendo 104 on-line e outras 292 horas no formato presencial. As aulas aconteceram em Canoas, mas as alunas serão efetivadas também em outras cidades de atuação da RGE, como: Gravataí, Sapucaia do Sul, Taquara, Portão e Novo Hamburgo.

A escola de eletricistas do Grupo CPFL Energia faz parte do plano de sustentabilidade da companhia, lançado em 2020, com o objetivo de aplicar mais de R$ 1,8 bilhão até 2024.