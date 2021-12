Churrascaria Fogo de Chão volta à Bolsa de olho em redução de dívidas

A rede de churrascarias Fogo de Chão vai voltar a listar ações nos Estados Unidos, desta vez na Bolsa de Valores de Nova York (Nyse), em oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) prevista para as próximas semanas. O prospecto da operação - documento com informações para o investidor - menciona a intenção de levantar US$ 100 milhões, mas o valor, por ora, é apenas um cálculo de ordem burocrática. Isso porque ainda se discutem o tamanho real da oferta e a sinalização do mercado para o preço do papel.

A Fogo de Chão nasceu no Brasil, mas há tempos não é mais uma companhia brasileira. Fundada em 1979, em Porto Alegre, foi comprada pelos irmãos Jair e Arri Coser, que fizeram do restaurante um dos principais do segmento de carne e churrasco no País, conhecido pelo seu sistema de rodízio.

Ainda sob o controle dos brasileiros, a companhia iniciou a sua expansão internacional, tendo os Estados Unidos como foco, chamando a atenção de investidores. Resultado: depois de anos de negociações com diferentes interessados, ela foi comprada, em 2012, pelo fundo americano Thomas H Lee Partner por um total de US$ 400 milhões.

Em 2015, com a expansão em ritmo mais acelerado, fez IPO na Nasdaq e levantou US$ 88 milhões. Três anos depois fechou o capital, quando foi revendida para o fundo Rhône Capital, por US$ 560 milhões. Agora, quem vai abrir o capital é a Fogo Hospitality, atual dona da rede de churrascaria.

Os recursos do IPO devem ser usados para pagar dívidas da rede, que somavam US$ 296 milhões no começo de outubro, de acordo com o prospecto, um crescimento de 114% na comparação anual.

A rede de churrascaria está presente hoje em 46 cidades dos Estados Unidos e vê potencial para chegar a pelo menos 300 restaurantes no país nos próximos 20 anos. Além dos EUA, já fincou bandeira em outros 14 países. No Brasil, são sete restaurantes. Para 2022, o plano anunciado é de abrir de oito a dez restaurantes próprios e "uma ou duas" franquias internacionais. O IPO é coordenado pelos bancos Morgan Stanley, Bank of America, Jefferies, Raymond James e Credit Suisse. O código de negociação da ação na NYSE será "FOGO".

A empresa voltará à Bolsa americana após não ter uma experiência das melhores enquanto as suas ações eram negociadas. A companhia chegou a ter os seus papéis avaliados em quase US$ 22 cada, na época do primeiro IPO, mas nunca voltou a esse patamar durante os quase três anos em que permaneceu no mercado.

Em alguns momentos, a empresa passou a ver o seu valor de mercado cair para 50% do inicial. Perto do momento de fechar o capital, recuperou parte do valor e encerrou a sua primeira passagem na Nasdaq na casa dos US$ 15.

Para Rodrigo Lima, analista da corretora Stake, especializada em investimentos no exterior, a Fogo de Chão voltará ao mercado em um momento melhor do que saiu, com dívidas mais equacionadas e um crescimento mais forte do Ebtida (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização). "A empresa tem apresentado um crescimento do Ebitda de cerca de 17% ao ano desde 2016, então acredito que ela está em um momento melhor", diz Lima