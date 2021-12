Natal simboliza retomada de espetáculos da D'arte Multiarte

Poucos setores foram tão fortemente afetados na pandemia quanto o de entretenimento. De acordo com pesquisa da PwC Brasil divulgada em agosto deste ano, o mercado mundial de entretenimento e mídia sofreu, em 2020, uma queda de 3,8% em sua receita. As projeções para os próximos anos, porém, são otimistas. Originada em Canela, na serra gaúcha, a D'arte Multiarte está animada com a perspectiva de aquecimento do setor. Com mais de 14 anos de experiência no ramo, a empresa é especializada na criação, produção e execução de espetáculos, cenografias e humanização de cenários. A proximidade com o Natal, que coincide com a reabertura dos eventos presenciais a partir do avanço da vacinação em todo o País, tem um significado especial para a companhia. Isso porque a história da D'arte está intimamente relacionada à data ao ter se notabilizado pela criação e direção de diversas atrações para o período, incluindo o Natal Luz, de Gramado.

Nesta entrevista, o sócio e diretor artístico da D'arte Rodrigo Cadorin fala sobre as expectativas para a retomada do setor de entretenimento, os desafios em razão da paralisação dos eventos e quais as novidades que virão a seguir.

Empresas & Negócios (E&N) - Como se deu o surgimento e a evolução da D'arte até os dias de hoje?

Rodrigo Cadorin - Eu e a Lisiane Urbani, coreógrafa e minha sócia, fundamos a D'arte Multiarte em 2007, depois de trabalharmos juntos em alguns projetos, entre eles o Natal Luz de Gramado. De lá pra cá, a empresa cresceu muito, ampliamos nossa atuação para além de Gramado e Canela alcançando outros mercados e expandindo nossa atuação para o Brasil. Também diversificamos nossa atuação desenvolvendo setores específicos na empresa como nosso centro cenotécnico de Arte Aplicada, onde produzimos as cenografias de Natal e outros temas. Criamos o projeto social Academia de Arte e Cultura para formação de novos artistas com foco em alunos da rede municipal de ensino de Canela. Em 2017, completamos dez anos rodando oito estados brasileiros com um elenco que chegou a 500 artistas e 250 técnicos. Outro momento especial foi em 2019, quando criamos, produzimos e realizamos o "Uskoa", o maior espetáculo indoor de Natal da América Latina no Mineirinho, em Belo Horizonte.

E&N - Quais apresentações já estão em cartaz nesta retomada?

Cadorin - Estamos com 12 atrações em cartaz no momento, entre shows, humanizações e cenografias. Destaque para nosso show Natal Branco que estreia no Rio Grande do Sul com apresentação única dia 23 de dezembro em Nova Petrópolis, o espetáculo Capitão Cara de Mau - O Segredo Entre a Terra e o Mar todas terças e quintas em Gramado e o show Meu Presente de Natal, que terá três apresentações em Goiânia nos dias 17, 18 e 19 de dezembro. Além, claro, das cenografias tanto no Paraná quanto no estado de Goiás. Em dezembro, iniciamos um novo projeto em Gramado, o Gatzz que irá marcar a volta do nosso espetáculo Bellepoque, um show que marcou época na cidade em 2015 e 2016. O musical será atração residente da casa com apresentações em todos os dias da semana a partir de 16 de dezembro. São mais de 40 profissionais envolvidos entre artistas e técnicos.

E&N - Quais as expectativas e para as festividades de Natal?

Cadorin - O Natal é sempre um momento especial, ele representa 70% da nossa renda anual, temos uma expertise de quase 25 anos criando atrações para esta data. Este Natal tem um sentimento especial por realmente representar o retorno das atrações presenciais, a volta dos encontros, dos abraços. A história da D'arte está intimamente ligada ao Natal, assinamos a direção artística do Natal Luz de Gramado por 10 anos e do Sonho de Natal de Canela por outros cinco. Estamos com dez diferentes produtos entre show, humanização e cenografia de Natal em quatro estados distintos.

E&N - Conte alguns dos desafios enfrentados pela D'arte neste período de pandemia.

Cadorin - O setor de entretenimento foi um dos mais afetados pela pandemia, fomos os primeiros a parar as atividades e os últimos a retomar. A cadeia do entretenimento é responsável por 13% do PIB nacional, o setor de eventos gera mais de 25 milhões de empregos diretos e indiretos. Como empreendedores do setor, nossa maior preocupação era justamente com os artistas, técnicos e todos os outros profissionais que ficaram sem opção de trabalho e renda. Foi um momento da tão falada reinvenção, alternativas virtuais e outros tipos de produção cultural. Na D'arte, aproveitamos esse tempo para planejar e criar. Foi durante a pandemia que criamos um dos nossos espetáculos, o musical Capitão Cara de Mau - O Segredo Entre a Terra e o Mar, que estreou ano passado em Gramado e é atração fixa da pizzaria Porto Cara de Mau em Gramado e em Porto Alegre. O principal desafio foi, sem dúvida, buscar alternativas e diversificar nossa atuação para manter a empresa ativa e a manutenção do nosso quadro de colaboradores, e conseguimos.

E&N - De que forma observa o mercado de entretenimento gaúcho atualmente?

Cadorin - O Rio Grande do Sul tem uma tradição cultural muito forte e uma produção intensa. Somos conhecidos por ser um mercado forte e ter um público exigente. Há ainda muita cautela na retomada, mas um nível de otimismo e confiança elevado. Estamos em uma fatia desse mercado que acredita em um bom momento com oportunidades para suprir toda essa demanda que ficou reprimida nos últimos tempos.

E&N - Qual é o quadro da equipe e membros da D'arte hoje?

Cadorin - Temos, atualmente, 12 profissionais de diversas áreas contratados no nosso quadro fixo de funcionários. São produtores, roteiristas, coreógrafos, designers, pessoal da área administrativa e financeira. Entendo que o cenário deve melhorar daqui para frente e vejo o crescimento como algo natural, mas sempre sustentável. Para as ações deste ano, já contratamos pessoal extra em áreas específicas, selecionados, preferencialmente, nos locais onde estamos atuando.

E&N - Em quais cidades ocorrerão os espetáculos de vocês nesta temporada?

Cadorin - Estamos com espetáculos e ações de humanização em nove cidades: Porto Alegre, Gramado, Canela, Nova Petrópolis, Bento Gonçalves, Tubarão (SC), Francisco Beltrão (PR), Goiânia (GO) e João Pessoa (PB). Trabalhamos tanto com a iniciativa privada atendendo shopping centers, eventos corporativos e empresas como com o poder público em prefeituras e instituições, portanto, nossa agenda depende de novos contratos junto a esses principais clientes. Nosso setor comercial tem trabalhado forte para expandir ainda mais nossa atuação nacional que já acontece há pelo menos cinco anos e também estamos com foco além do Brasil, especialmente em Portugal e no Uruguai. Já para 2022 fechamos contratos com clientes e com produções no Nordeste brasileiro, além dos clientes que já atuamos.

E&N - O que deve mudar para o mercado de entretenimento e para a D'arte após a pandemia?

Cadorin - Venho falando muito sobre a era da essência. Com a pandemia, estamos deixando de lado a era do excesso para entrar na era da essência. Buscar nossos verdadeiros valores, o que nos faz bem, com quem queremos estar. E é isso que vamos ter como premissa daqui para a frente.

E&N - Qual o grande propósito da companhia?

Cadorin - Vejo que nosso grande propósito é levar arte para a vida das pessoas de uma maneira transformadora. Sempre falamos que as pessoas precisam sair do nosso show melhores do que entraram. Essa é a nossa grande missão enquanto artistas e empresa de entretenimento.