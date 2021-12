Em "Criando experiências lucrativas: Estratégias poderosas para revolucionar seu negócio", Pedro Horta e Anibal Maini pretendem potencializar o talento criativo do empreendedor brasileiro por meio de um modelo de gestão forte pautado em vontade, mentalidade vencedora, otimismo, com foco nos resultados e na solução de problemas reais. Todo negócio nasce com um propósito, destinada a cumprir alguma função social. Esse propósito é materializado em forma de produto, que surge para resolver algum problema da sociedade. Entretanto, para essas soluções, segundo os autores, é necessária uma operação enxuta, inteligente e comprometida com a entrega de valor ao consumidor. Esta obra apresenta conceitos modernos de growth e desing thinking, aliados ao lean manufacturing e ao agile, adaptando técnicas consagradas por startups de sucesso para o universo de pequenas e médias empresas. Além disso, eles propõem uma associação entre contabilidade básica e finanças avançadas para promover resultados financeiros para os negócios, garantindo liquidez sem abrir mão da rentabilidade da empresa. Os autores são sócios consultores da GPME, empresa de consultoria para pequenos e médios negócios. Eles apresentam o método POLE, por meio de quatro etapas: Produto, Operação, Liquidez e Expansão. Criando experiências lucrativas: Estratégias poderosas para revolucionar seu negócio; Pedro Horta e Anibal Maini; Editora Gente Autoridade; 192 páginas; R$ 49,90; disponível em versão digital.

Na era dos dados, saber como utilizar um conhecimento de modo lucrativo pode ser um grande desafio para empreendedores em início de jornada. Para isso, os coofundadores da HeroSpark, Nilson Filatieiri e Rafael Carvalho, no livro "Paixão S.A.: Transforme o que você ama em um negócio digital", tratam sobre a crenças que muitas pessoas têm que criar um negócio online tem a ver apenas com métricas, gráficos e volume de informações, fazendo investimentos, muitas vezes, em projetos relevantes, mas que não trazem o poder das paixões que movimentas as pessoas. Pensando em transformar esse cenário, os autores preparam um guia essencial para aqueles que desejam transformar suas paixões em negócios digitais com relevância e crescimento exponencial, apostando que, para toda pessoa com algo para ensinar, existe alguém disposto a aprender. Nesta obra, o leitor verá grandes paixões, quando bem-organizadas e sistematizadas, significam negócios lucrativos com crescimento exponencial e, não apenas isso, aqui é possível tirar suas qualidades do anonimato. Nele, todos podem viver da sua paixão, transformar aquilo que conhecem em um empreendimento que impacte milhares de outras pessoas, além de poder ganhar dinheiro com isso. Filatieri e Carvalho ensinam como funciona a "lógica do herói, um método consistente e direto pra tirar o seu negócio do papel. Paixão S.A.: Transforme o que você ama em um negócio digital; Nilson Filatieiri e Rafael Carvalho; Editora Gente; 208 páginas; R$ 49,90; disponível em versão digital.

