Neurociência

A obra é escrita de uma forma lúdica e descontraída, nos demonstrando os quatros principais elementos psíquicos da nossa casa mental, que em diversas oportunidades sequestram a nossa consciência causando inúmeras desordens em nosso mundo particular. O escritor mostra os benefícios de realizar uma atividade com máxima consciência, foco total e atenção plena, abordando temas relevantes como Mindfulness e meditação profunda.

O autor apresenta conceitos profundos que nos permitem resgatar nossa autonomia, equilíbrio emocional, serenidade, além da capacidade de ter esperança junto a uma linha de pensamento baseada na racionalidade. Ele nos ajuda a tomarmos decisões e mudarmos o rumo quando os enfrentamentos aparecem, mas, sobretudo, para agirmos com antecedência e nos prepararmos para as turbulências de nossa vida, pessoal, social e corporativa. Qual a direção e qual o sentido da sua existência? Como você está se sentindo durante sua viagem? Você tem seguido a melhor rota? Essas e outras indagações são levantadas e respondidas.

No livro Mind: conheça e organize a sua casa mental, o neurocientista Haroldo Dutra Dias traz resultados de vinte anos de estudos e pesquisas para mostrar que somos portadores de um inato senso de direção e sentido, apontando caminhas para ativarmos esses potenciais em momentos que são oportunos.

Motivação

Em "O Mapa para a liberdade financeira: como traçar seu caminho para atingir liberdade de tempo e dinheiro", Eduardo de Souza Garcia relata suas próprias experiências de vida para entregar ao leitor todo seu conhecimento que transformou sua vida, sem alusões temporais e fictícias. Trata-se de uma história real que se assemelha à vida cotidiana de qualquer pessoa que nasceu sem muitos privilégios, ressaltando como as diferenças sociais interferem diretamente no seu bem-estar e futuro. O autor compartilha com leitor situações vivencias para que num momento de dificuldade, seja emocional, familiar ou financeira, nunca desista por conta de alguns obstáculos, buscando sempre uma referência que deu certo, dependendo somente da sua decisão.

Neste livro, é possível aprender sobre quando deixar para trás velhas crenças, atitudes, manias, até perceber que pode sim vencer todas suas dificuldades, superar seus limites que por imposição de uma situação seja qual for não permita que desista de seus sonhos. Exercendo um firme fundamento das coisas que se esperam, com absoluta certeza, para provar das coisas que não se veem, isso simplesmente ter fé.

Numa leitura ágil e simples, o exemplo real desta obra, é baseado nisto: desejo, visão, determinação e fé, com fatos reais que é possível sim, você começar a agir hoje.



O Mapa para a liberdade financeira: como traçar seu caminho para atingir liberdade de tempo e dinheiro; Eduardo de Souza Garcia; Autoria Própria; 58 páginas; R$ 19,90; disponível em versão digital.