O que fazer em Santa Vitória do Palmar e Chuí (parte 2)

Complexo Eólico Campos Neutrais

Considerado até pouco tempo atrás o maior complexo de energia eólica da América Latina (este ano, o Piauí atingiu essa marca), com capacidade instalada de 582,8 megawatts, é um conjunto formado pelo Complexo Hermenegildo (180,8 MW), pelo Parque Geribatu (258 MW) e pelo Parque Chuí (144 MW). Começou a operar a partir de 2015, com pouco mais de 300 aerogeradores distribuídos em 29 usinas. Os equipamentos, que chegam à altura de um prédio de 25 andares, podem ser avistados tanto da zona urbana de Santa Vitória do Palmar e Chuí como da rodovia. No ano passado, a Eletrobras passou o controle do Complexo Eólico Campos Neutrais à empresa mineira Omega Energia por R$ 1,5 bilhão (menos da metade dos R$ 3,1 bilhões investidos pela estatal), o que gerou diversas críticas.

Lagoa Mangueira

Esta peculiar lagoa, com 123 quilômetros de extensão, foi formada há 4.500 anos, pelo sobe e desce das marés. Fica entre uma vasta faixa de areia, que a separa completamente do Oceano Atlântico, e os campos que cercam a BR-471. É composta pela água das chuvas e de lençóis freáticos, o que explica sua cor verde-clara, quase cristalina. Com solo a base de calcário, a Mangueira é o único lugar no Brasil onde a Spirulina, uma microalga benéfica para a saúde humana, encontra as condições ideais para se proliferar. Com inúmeras espécies de peixes e outros animais tendo a região como habitat, parte da lagoa fica dentro da Estação Ecológica do Taim.

Rota dos Butiazais

Santa Vitória do Palmar integra a Rota dos Butiazais, que une Brasil, Uruguai e Argentina e promove a valorização e o uso sustentável dessas palmeiras. Coordenada pela Embrapa Clima Temperado, com apoio do Ministério do Meio Ambiente, a iniciativa conta com a parceria de um grande número de instituições de ensino e pesquisa, que atuam onde existem remanescentes de butiazais ou onde o butiá representa importante componente do cenário local. O fruto é aproveitado na fabricação de licores e geleias, enquanto a folha pode ser utilizada para artesanato ou placas isotérmicas.

Porto - Lagoa Mirim

A cerca de seis quilômetros do Centro, o porto de Santa Vitória do Palmar está desativado há décadas, mas é um ponto de intensa circulação de pessoas, especialmente nos finais de semana. A bela paisagem junto à Lagoa Mirim, especialmente na hora do pôr do sol, atrai tanto moradores quanto turistas uruguaios e de outras cidades gaúchas. Além de serem utilizadas para a pesca artesanal, suas águas são ideais para a prática de esportes náuticos como caiaquismo e stand up paddle. Um projeto incluído no Plano Nacional de Desestatização do Programa de Parcerias de Investimentos busca revitalizar o transporte fluvial de cargas entre Brasil e Uruguai por essa rota. A iniciativa consiste na dragagem e sinalização do Canal São Gonçalo (que liga a Lagoa dos Patos à Lagoa Mirim), em Pelotas, até o porto vitoriense. A expectativa é que haja um leilão para concessão do trecho no segundo semestre do ano que vem.

Barra do Chuí

Apesar do nome, esta praia não pertence ao Chuí, mas a Santa Vitória do Palmar. É limitada, na fronteira com o Uruguai, pela foz do arroio Chuí, com molhes demarcando a divisa com a Barra del Chuy. É nessa região que fica o ponto mais meridional ao Sul do Brasil. Antigamente, a Barra era um balneário mais restrito à elite vitoriense, mas, com o passar dos anos, se popularizou, atraindo turistas (e moradores) uruguaios e argentinos. Localizada a 32 quilômetros do Centro da cidade, é uma praia tranquila, perfeita para descansar. Para chegar lá, é preciso pegar a ERS-699, a partir do Chuí. Na Barra, há também um balneário chamado Alvorada, de população predominantemente uruguaia. Já em direção ao Hermenegildo, fica a estação balneária das Maravilhas, um recanto isolado e com pouco fluxo de pessoas.

Centro Municipal de Cultura do Chuí

Inaugurado em julho, abriga as secretarias de Esporte, Cultura e Turismo e de Educação, além da Biblioteca Municipal. Localizado na avenida Uruguay, esquina com a rua Colômbia, o antigo casarão onde funcionou a primeira escola municipal do Chuí foi restaurado com o objetivo de oferecer à comunidade um centro de cultura, arte e integração entre todas as múltiplas nacionalidades que convivem na região.