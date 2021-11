Ação voluntária doa óculos a crianças da zona Sul de Porto Alegre

Com o objetivo de levar saúde visual para crianças e adolescentes carentes atendidas pelo Centro Social Padre Pedro Leonardi, no bairro Restinga, na Zona Sul de Porto Alegre, um grupo de profissionais da Optometria realizou nas últimas semanas testes de visão nos assistidos, doando posteriormente a eles lentes e armações de óculos. A ação, chamada "Optometria Legal", atendeu, na sua primeira intervenção, o número de 45 meninos e meninas porto-alegrenses, com idades entre seis e 17 anos.

"Durante um almoço eu conheci o trabalho do centro, e disse 'quero ajudar'. Reuni um grupo de amigos da faculdade, e bolamos uma ação para ajudar no atendimento às crianças carentes. Nosso objetivo é levar saúde visual a quem não pode ter acesso", comenta Lisiane da Silveira, técnica em Optometria e idealizadora principal da ação.

Os atendimentos foram realizados em mutirão, ao longo de um dia inteiro. Duas semanas depois, os voluntários voltaram ao encontro das crianças, com os óculos e lentes que seriam doados. Alguns dos casos examinados, que precisavam de maior cuidado médico, foram encaminhados para atendimento hospitalar, em parceria com o Hospital Vila Nova. Como afirma Lisiane da Silveira, o cuidado com a saúde visual é fundamental para o desenvolvimento adequado de qualquer pessoa, principalmente de crianças e adolescentes.

"A criança que não tem qualidade visual não consegue entender as cores, os números ficam embaralhados, assim como as letras. Elas têm dificuldade de ler coisas no quadro da aula, ou ler letras pequenas em cadernos, e às vezes desistem dos estudos por conta disso. Quando colocamos os óculos, é uma vida nova, tudo muda. Aumentando a saúde visual, a gente consegue ajudar também no desenvolvimento educacional", destaca.

A primeira ação foi realizada pelo grupo entre setembro e outubro, atendendo exclusivamente as crianças. Contudo, o projeto será agora expandido, e já no próximo mês de dezembro ocorrerá uma nova rodada de atendimentos, desta vez com adultos em situação vulnerável que também recebem auxílio no centro.

"A próxima ação será com os adultos que são atendidos pelo centro, que recebem as refeições voluntárias no refeitório. Eles também precisam da nossa atenção, pois são pessoas em situação bem vulnerável, por isso vamos realizar os próximos atendimentos já em dezembro", informa Lisiane.