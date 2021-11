Num livro acessível, os historiadores Elias Jabbour e Alberto Gabriele exploram, neste meticuloso trabalho teórico e estatístico, as complexidades e particularidades da China, a gigante que se tornou, nos últimos 20 anos, a locomotiva do sistema econômico mundial. Afinal, o que seria o socialismo chinês? É possível afirmar que difere do capitalismo tal qual o conhecemos até aqui, embora ainda seja prematuro defini-lo como alternativa consolidada.

Em China: o socialismo do século XXI, os autores fogem de preconceitos ideológicos como enquadrar o país como mais um fracasso do socialismo, ou, na via oposta, como um paraíso do comunista realizado. Eles oferecem ao leitor uma abordagem materialista, que analisa a peculiaridade das relações de propriedade e das ferramentas de planejamentos vigentes no país. Tudo apontando seu papel crucial como alternativa realista à anarquia do capital.

A obra ainda apresenta um país que conseguiu, durante décadas, alcançar uma das mais altas taxas de crescimentos estáveis da história, precisando superar ao título de um dos países mais pobres do mundo para se tornar a segunda economia do planeta e que possui vasta base industrial e cientifica. Tudo isso sem ignorar que o sistema socioeconômico chinês também carrega contradições sérias que precisam ser analisadas criticadas. O livro conta com assinatura do historiador, Silvio de Almeida, na quarta capa.

China: o socialismo do século XX; Elias Jabbour e Alberto Gabriele; Editora Boitempo; 314 páginas; R$ 69,90; disponível em versão digital.