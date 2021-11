Comparado ao modelo tradicional de negócios, o um mundo digital é muito mais democrático e acessível, mas, por outro lado, assim como todos os mercados, o digital exige trabalho duro, senso de responsabilidade e, em alguns casos, sacrifícios. Em Gestão digital: o guia essencial para alcançar o sucesso no mercado online, Ellen Salomão traz sua própria vivência dentro do marketing digital para guiar os futuros empreendedores no jovem mercado digital. Há anos liderando a Agencia Vê, um dos maiores cases de sucesso de infoprodutos, a autora mostra o que pode ou não dar nesse novo mercado com enorme potencial. Por muito tempo, trabalhar no mercado digital esteve associado a faturamentos milionários enquanto se estava de frente para uma praia no Caribe, livre de burocracias e horários. E esse mercado pode ser tudo isso. Mas ele não é apenas isso. Nesta obra, podemos aprender sobre o processo e seu poder de execução, que mitiga erros e ajuda a analisar e tomar decisões. E isso só é possível a quando se tem um modelo de negócio estruturado, coerente e formal. Ellen não é apenas uma empresária que ama o que faz, mas uma professora que se edifica ao ver os resultados alcançados por seus alunos. O desejo dela é transmitir seu conhecimento para outras pessoas. Gestão digital: O guia essencial para alcançar o sucesso no mercado on-line; Ellen Salomão; Editora Maquinaria Sankto Editorial; 192 páginas; R$ 34,90; disponível em versão digital.

Conscientização

Como defender sua causa - livro

/COMPANHIA EDITORA NACIONAL/DIVULGAÇÃO/JC

Em um mundo no qual organizações e marcas são cada vez mais questionadas sobre seu papel como agentes de transformação da sociedade, o cientista social e professor da Fundação Getúlio Vargas, Leandro Machado, entrega ao leitor técnicas preciosas para que as causas cumpram seu papel de unir pessoas e transformar a realidade de forma positiva e duradora. Em Como defender sua causa: Potencialize seu impacto com pensamento estratégico, o autor convida lideranças de ONGs, associações, organizações, ativistas e cidadãos engajados, em geral, a repensar e reorganizar suas estratégias de defesa de causas. Com quase duas décadas de experiência em engajamento e relações institucionais, o autor conhece bem os caminhos. Nesta obra de leitura acessível, ele apresenta o passo a passo de como desenvolver estratégias para conscientizar, engajar e mobiliza a sociedade, trazendo exemplos práticos e bem-sucedidos em âmbito nacional e internacional. Além disso, Leandro é fundador da Cause, empresa de consultoria que atua conectando empresas e organizações a causas do nosso tempo a partir de ações de conscientização, engajamento e mobilização de diversos atores da sociedade por meio de estratégias integradas de comunicação e advocacy. No campo cívico, é um dos fundadores da Rede de Ação Política pela Sustentabilidade - RAPS, Como defender sua causa: Potencialize seu impacto com pensamento estratégico; Leandro Machado; Editora Companhia Editora Nacional; 168 páginas; R$ 49,90; disponível em versão digital.

Planejamento

Agile Strategy - livro

/Editora Primavera/Divulgação/JC