Nesse trabalho revolucionário, os autores retiram a ciência do laboratório para aplica-lá ao mundo real: com experimentos de larga escala realizados com frequentadores de escritórios, escolas e fábricas, entre outros lugares, eles estudam o modo de agir dos indivíduos em certas situações e avaliam suas motivações. A partir deste ponto, procuram encontrar formas de resolver importantes questões presentes na sociedade contemporânea. Desde a desigualdade entre ricos e pobres, à violência presente nas escolas das periferias, o método é capaz de ajudar a desvendar o motivo de as pessoas discriminarem umas às outras. Além de explicitarem o porquê das mulheres ainda ganharem menos que os homens ao exercerem as mesmas funções.

Em Tudo tem um motivo: Os segredos da economia cotidiana, os economistas Uri Gneezy e John A. List, apontam que a economia pode nos ajudar a entender o que as pessoas querem de verdade. Para eles, é possível auxiliar e compreender motivações por trás do comportamento humano, com ajuda da ciência e as finanças. A partir de pesquisas nunca feitas antes, neste livro, é apresentado uma análise dos motivos que levam as pessoas a terem certo comportamentos, e mostra como incentivos eficazes podem estimulá-las a mudar essas atitudes.

Cooperação

Com uma vasta quantidade de informações disponíveis, não abraçar a transformação digital e não cuidar da gestão dos talentos dos talentos pode ser um verdadeiro prenuncio de fracasso ao seu negócio. Nesse sentido, aqueles que pretendem ter empresas prósperas necessitam romper com padrões que, por muito tempo, dominam a mentalidade dos negócios e já não fazem mais sentido para a sociedade atual. Os líderes devem ser capazes de construir e executar planos estratégicos de qualidade para formar um time apaixonado pelo futuro que a empresa quer chegar, com grande potencial criativo e extrema motivação de realizar, aproveitando a cultura organizacional do seu negócio como diferencial competitivo.

Em Sucesso é o resultado de times apaixonados: um método inovador para alcançar resultados extraordinários, a vice-presidente da farmacêutica Apsten, Renata Spallicci, compartilha todo o conhecimento adquirido em sua trajetória de quinze anos como gestora. Dividindo com o leitor caminhos valiosos e cases práticos da aplicação dos conceitos que apresenta. E espalhando o legado deixado pelos avós, a autora crê que o verdadeiro segredo do sucesso está nas pessoas.

Decisões

Daniel Kahnmamn, em Rápido e devagar: duas formas de pensar, nos transporta para mente humana e explica duas formas que nossos pensamentos se organizam: uma é rápida, intuitiva e, portanto, emocional; a outra, mais lenta, questionado e lógica. O autor apresenta as capacidades extraordinárias - e também cheia de vícios e defeitos - do pensamento rápido e expõe a influencia das impressões intuitivas nas decisões que tomamos. Comportamentos como o excesso de confiança na hora de escolhas estratégicas, aversão à perda, a dificuldade de prever o que vai nos fazer felizes no futuro e os desafios de identificar, com precisão, os riscos no trabalho e dentro de casa que só podem ser compreendidos se soubermos como as duas formas de pensar moldam nossos julgamentos.

As indagações levantadas por Kahneman se mostram muitas vezes inquietantes: é verdade que o sucesso de um investidor é inteiramente aleatório e que sua habilidade no mercado financeiro é somente uma ilusão? Por que o medo de perder é mais forte do que o prazer de ganhar? Ele nos revela quando podemos ou não confiar em nossa intuição.

Além disso, neste livro, são oferecidos insights práticos e esclarecedores sobre como tomamos decisões nos negócios e na vida pessoal, e como podemos usar diferentes técnicas para nos protegermos.





Rápido e devagar:duas formas de pensar; Daniel Kahneman; Editora Objetiva; 608 páginas; R$ 74,90; disponível em versão digital.