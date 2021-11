Tampinha Legal completa cinco anos

Mesmo um item tão pequeno e aparentemente irrelevante, como uma tampinha de plástico pode fazer uma enorme diferença positiva na sociedade se aproveitada de forma adequada. Expandir o uso consciente do plástico através das doações de tampinhas plásticas, revertendo os valores arrecadados a instituições assistenciais, é o objetivo do Tampinha Legal, que completa cinco anos de atividades em 2021. O programa, fruto da iniciativa do Instituto SustenPlást, foi iniciado em Porto Alegre, e hoje chega a estados como Alagoas, Pernambuco, Goiás, São Paulo, Minas Gerais e no Distrito Federal.

"No momento em que nós motivamos a sociedade a recolher tampinhas, com o mote da solidariedade, nós mostramos o quanto o plástico também é uma matéria prima nobre, com muito valor. Tanto é verdade que, em cinco anos, nós já ultrapassamos a arrecadação do valor de R$ 1,5 milhão no Brasil inteiro somente com as tampinhas", informa Simara Souza, coordenadora do Instituto Sustenplást.

O funcionamento do programa move toda uma rede de doadores e trabalhadores voluntários. Qualquer pessoa, ou empresa, pode recolher tampinhas de plástico e doar nos diversos pontos de coleta espalhados pelas cidades onde o programa está presente. São aceitas quaisquer tampas, independentemente do tamanho ou da cor, desde que sejam de plástico. Depois, voluntários recolhem as tampas, as separam por cores, e as ensacam para pesagem. Por fim, as tampinhas doadas são distribuídas para empresas produtoras de produtos plásticos, que pagam um valor adequado pelo material, diretamente revertido às instituições assistenciais que participam do programa.

"Cem por cento dos plásticos são recicláveis, e seu reaproveitamento representa uma economia solidária e circular que, além de contribuir para o meio ambiente, ajuda as diversas entidades assistenciais cadastradas no programa, convertendo recursos em alimentos, roupas, medicamentos e tantos outros insumos essenciais", explica Simara.

Desde o início do programa, já foram arrecadados pelo Tampinha Legal mais de 731 mil quilos de tampinhas em todo o Brasil, o que equivale a aproximadamente 407 milhões de itens. O Rio Grande do Sul é o estado que mais contribuiu para o programa até hoje, com a doação de mais de 548 mil quilos. O sucesso é tão grande que recentemente foram criadas duas novas vertentes: o Copinho Legal, que arrecada doações de copos, pratos e talheres de plástico, e também o Canudinho Legal, que recolhe canudos feitos com esse material.

Os valores obtidos através das doações são destinados integralmente às entidades participantes. Estão no programa organizações do terceiro setor atuantes, como Ligas Femininas, escolas, ONG's, asilos, associações e hospitais. Em Porto Alegre, dois dos maiores arrecadadores são o Educandário São João Batista, que cuida de crianças e jovens de baixa renda, e o Cerepal, que auxilia na reabilitação de pessoas com lesões cerebrais.