A faculdade de Medicina prepara para encarar horas exaustivas na sala de cirurgia e a diagnosticar as mais diversas doenças, entretanto, não prepara para enfrentar o mercado de trabalho. No "Manual do Marketing Médico: Um guia completo para o Médico que deseja construir uma marca valiosa no mercado e acelerar a sua prosperidade", José Netto de Lima Neves, aponta que o bom médico não é apenas o que consegue bons resultados terapêuticos, mas também o que educa, o que está presente em vários canais de comunicação e o que sabe gerar boas emoções nas pessoas antes mesmo que estas o conheçam. Hoje, o mercado mudou, e a cada dia mais o profissional precisa se evidenciar como uma marca. O autor traz sua vivência dentro da profissão para evidenciar os motivos do porquê vivemos a melhor época da medicina. E por isso se fala em acelerar a curva de crescimento médico, que outrora talvez fosse de 8 a 10 anos para alcançar o auge profissional, enquanto não raramente se pode conseguir isto, hoje, em questão de meses, seguindo estratégias inteligentes de marketing. Este livro é um guia completo para saber não apenas o que fazer, mas principalmente o porquê e como fazer cada ação estratégica de marketing. Manual do Marketing Médico: Um guia completo para o Médico que deseja construir uma marca valiosa no mercado e acelerar a sua prosperidade; José Netto de Lima Neves; Editora Literare Books International 148 páginas; R$ 44,90; disponível em versão digital.



Gestão

FunRetrospectives: Atividades e ideias para tornar suas retrospectivas ágeis mais envolventes

Editora Caroli/CAPA/ JC

Os engenheiros de software e palestrantes, Paulo Caroli e Tainã Caetano Coimbra, depois de anos trabalhando com equipes dinâmicas e unidas, chegaram à conclusão que existem dois ingredientes principais para encontrar o caminho do sucesso e aperfeiçoamento contínuo. O primeiro seria um time alinhando e comprometido com o projeto. O segundo, um ambiente de trabalho que exalte a união, no qual todos possam refletir, debater e aprender abertamente. Mas como fazer para alcançar isso? Em "FunRetrospectives: Atividades e ideias para tornar suas retrospectivas ágeis mais envolventes", os autores refletem que cada membro de um time traz consigo vivências e perspectivas diferentes que, juntas, podem potencializar o coletivo. Mas é preciso ter em mente que um grupo de pessoas não se torna um time de uma hora para outra. Com isso em mente, o objetivo principal desta obra é trazer o lúdico para o ambiente do trabalho através de atividades para deixar todos à vontade, alinhados e prontos para fazer parte da melhor experiência possível. Além disso, neste livro, os autores reuniram anos de experiência para fornecer atividades simples, diretas, eficazes e envolventes. Eles ainda deixam claro que sempre haverá altos e baixos, mas tudo o que acontecer é necessário para o crescimento do time. . FunRetrospectives: Atividades e ideias para tornar suas retrospectivas ágeis mais envolventes; Editora Caroli; 240 páginas; R$ 37,00; disponível em versão digital.



Psicologia

Minds Matter: Uma abordagem científica de saúde mental para gestão e negócios

Editora Primavera/Divulgação/ JC