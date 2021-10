Cãolaborador estimula adoção de animais por empresas

Já imaginou entrar num estabelecimento e ser recepcionado por cachorro? Esse é a experiência que a Ferros Tamandaré, loja de materiais de construção e ferramentas, proporciona desde que "contratou" o vira-lata Arnoldo do projeto Cãolaborador. O animal, de aproximadamente 10 anos, perdeu uma das pernas em um acidente e estava abrigado no Canil Municipal de Esteio, junto a outros 79 animais.

A iniciativa, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Meio Ambiente (SMDEMA), tem como objetivo incentivar a adoção de animais por empresas interessadas em ter uma mascote. "A ideia não é colocar os bichinhos no pátio, mas sim fazer com que eles trabalhem juntos aos funcionários, participando do dia a dia", explica Felipe Costella, titular do SMDEMA.

Além disso, ele também destaca que a prefeitura de Esteio foi a primeira do Brasil a implementar um projeto nesses moldes, o que inspirou outras ao redor de todo o País. "A gente acaba fomentando essa política de adoção. Isso é muito legal porque acaba vendo o resultado imediato na vida dos animais que, entre aspas, ficam abandonados".

Trabalhando ao lado de Arnoldo, a cadelinha Tigresa ocupa a função de segurança da empresa, vigiando e cuidando o local, apesar de não ser nada intimidadora. Diferente do parceiro, que logo de início já se sentia em casa, a cachorrinha levou um pouco mais de tempo para se adaptar ao novo lar, segundo Suelen Schmitz, sócia e funcionaria. "Mas depois que viu que só receberia amor e carinho, fica muito feliz quando um de nós vai ver ela", revela. Foi pensando nessa leveza que trariam para o ambiente de trabalho que ambos foram contratados. "Eles tranquilizam, alegram e brincam com os colaboradores e clientes, diminuindo o stress e o cansaço da rotina", relata.

Foi através do titular da SMDEMA que Henrique Antunes, sócio- proprietário da Zypper Eyerwear, distribuidora de óculos solar e armação de grau, conheceu o Cãolaborador. Ele conta que não teve boas experiências com animais durante sua vida, mas que estava disposto a dar mais uma chance. Assim, foi convidado a ir até o Canil Municipal de Esteio, juntamente com a Unidade de Bem-Estar Animal (BEA), para fazer a escolha de um bichinho. Quando chegou lá, deparou-se com dezenas de baias de cachorros, e lá na última estava Luna. "Eu olhei na hora e pensei: é tu mesmo. Botei a mão para fazer carinho e ela já começou a me lamber, pular, brincar. Nem olhei muito mais porque já sabia que era ela", recorda. Hoje, recepcionista, a cachorrinha guarda toda sua energia para pular e brincar com os clientes.

Outro empresário que se interessou por "cãotratar" um animal do projeto foi Paulo Matiello, presidente da Associação Comercial e Industrial de Serviços de Esteio (ACISE) e proprietário do Centro de Treinamento Nascer. "A função dela hoje é tá aqui cuidando nosso patrimônio. Ela é nossa guardiã, vamos dizer assim", explica. Como seu empreendimento trata-se de uma escola, a vira-lata caramelo de pelos curtos convive entre os alunos, sempre retribuindo em dobro todo o carinho que recebe.

No dia 25 de agosto, foram feitas as entregas de certificados e crachás para todos os cãezinhos que foram adotas por empresas. Scar, que foi adotado pela prefeitura, por sua vez, assinou um termo de "cãolaboração", com cláusulas de "nomeação", atribuições do cargo e obrigações entre as partes envolvidas. Outros quatro cachorros do Canil estão em processo de adoção pelo projeto.