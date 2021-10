Na busca por compreender os atuais entraves da política econômica brasileira, o destacado economista e ex presidente do Banco Central, Affonso Celso Pastore, transporta-se para a década de 1960 em "Erros do passado, soluções para o futuro: A herança das políticas econômicas brasileiras do século XX". Sua análise crítica é construída a partir de uma base fundamentada em testes de hipóteses, e sem apelar para fatos isolados que dão suporte a narrativas tendenciosas, Pastore aponta diferentes ângulos de problemas que jamais foram devidamente creditados nas discussões sobre o assunto. No primeiro capítulo, o autor apresenta como a agronegócio tornou-se um fator dinâmico no crescimento, e nos quatros capítulos posteriores é detalhado o porquê de temos chegado à superinflação dos anos 1980, iniciada pelas reformas institucionais do Programa de Ação Econômica do Governo (PAEG) voltadas ao controle da inflação; os verdadeiros erros cometidos durante o período chamado de "milagre brasileiro". Além de como o II Plano Nacional de Desenvolvimento (PND) evidenciou à crise da dívida externa do país; e de que maneira a crise atual proporcionou uma superinflação. Para finalizar, os dois capítulos derradeiros são dedicados a destrinchar o nosso eterno problema fiscal e à destruição dos mitos sobre o câmbio e seu papel no crescimento. Erros do passado, soluções para o futuro: A herança das políticas econômicas brasileiras do século XX; Affonso Celso Pastore; Editora Portfiolio-Penguin; 336 páginas; R$ 79,90; disponível em versão digital.

Estruturado para que o leitor tenha acesso direto aos assuntos de seu interesse, "Finanças Para Empreendedores e Empresários" discorre sobre os desafios burocráticos, tributários, logísticos e de financiamento no Brasil, que afetam especialmente as Pequenas e Médias Empresas. Joao Paulo El Ackel e Clayton Nogueira partem do princípio que não existe a fase de identificação da oportunidade, pois consideram que requer o instinto animal que somente empresários e empreendedores possuem. Para eles não é algo que precisa ser ensinado. Os autores discorrem sobre o valor do dinheiro no tempo, a pedra angular das finanças, apresentado o conceito de investimento e seus componentes de avaliação - retorno, risco e liquidez. Apresentam os investimentos disponíveis no mercado financeiro brasileiro de forma a termos uma comparação ("benchmarking") para estabelecer o retorno do investimento na empresa. Eles ainda fazem uma pequena incursão no tema da gestão por meio dos processos de tomada de decisão de planejamento, execução e controle, e mostra como uma boa estratégia pode ajudar a diminuir as falhas gerenciais. Além disso, no final do livro, trazem um estudo de caso, no qual os conceitos e modelos discutidos na teoria são aplicados, contendo inclusive uma análise de sensibilidade, muito útil na hora de planejar cenários . Finanças para empreendedores e empresários: como ter um negócio sustentável financeiramente; Clayton Nogueira e João Paulo El Ackel; Editora Alta Books; 352 páginas; R$ 69,90; disponível em versão digital.

