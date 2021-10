Atenção dos empreendedores aos custos de produção no campo

Márcio Gonçalves*

Os aumentos do custo de produção agrícola são reflexos da elevação dos preços dos insumos, principalmente dos fertilizantes, máquinas e equipamentos agrícolas e combustíveis. Em alguns casos, a alta superou 100%, chegando próximo a 300%.

Não precisamos ir muito longe. Há seis meses o preço do diesel era R$3,60 e hoje já está rompendo a barreira dos R$4,20. O mesmo observamos na gasolina que estava em patamares de R$4,20 e hoje está a R$6,40. Isto impacta diretamente nos custos das atividades. Mesmo sendo o diesel o principal combustível da produção, a gasolina também é utilizada nas roçadeiras, nos geradores, cortadores de grama e em veículos leves que acabam atendendo a família e funcionários.

Entre os fatores que influenciaram este aumento estão o câmbio, a falta de planejamento (ou impossibilidade) para a realização das compras antecipadas e a falta de alguns insumos no mercado, pressionaram as cotações para cima.

Mesmo assim, devemos ter um olhar positivo para os preços das commodities. Logo, fica cada vez mais necessária a profissionalização das atividades na cadeia produtiva do agro, tanto da porteira para dentro, assim como da porteira para fora.

O processo de tomada de decisão das compras está mais dinâmico, ou seja, rápido e deve ser baseado em dados. Dados estes também da porteira pra dentro, conseguindo assim, ter informações mais alinhadas com o que está de fato acontecendo. Por isso, manter-se informado e consultar diferentes tipos de player, com diferentes visões, contribuirá para a formação de uma visão realista do seu negócio, podendo tomar as decisões mais acertadas para manter e melhorar as suas atividades.

Este contexto me fez lembrar do ouro de tolo, pois no momento do fechamento de um ciclo de lavoura o resultado apresentado é extraordinário. Porém quando começamos a apurar os preços dos insumos para o próximo ciclo as margens, obtidas na lavoura anterior, começam a sumir, pois os preços dispararam. Resta acreditarmos que os preços seguirão tendência de alta para pagarmos o novo patamar de custos, que a produtividade será boa para contribuir para o resultado e que a demanda seguirá latente.

*Bacharel em Administração de Empresas pela Pucrs, consultor em gestão para resultados financeiros e gestão da governança, sócio fundador da Criavalor Consultoria