Iniciativa apoia pacientes vítimas de câncer

Às vezes, uma experiência pode mudar vidas. Foi o que aconteceu com a presidente do projeto Camaleão, Flavia Maoli, quando, em 2011, aos 23 anos, foi diagnosticada com um Linfoma de Hodgkin, um tipo de câncer que se origina no sistema linfático. Ao longo do tratamento, ela precisou ser submetida a um transplante de medula óssea. Sentindo que precisava compartilhar o momento pelo qual passava, ela criou um blog chamado Além do Cabelo. Era o embrião do projeto Camaleão, que nasceu oficialmente em 2014, em parceria com os amigos Leon Golendziner e Bruno Kautz, e, hoje, dez anos depois de ela ter descoberto a doença, tem cinco funcionários, em torno de 50 voluntários e impacta mais de 250 pessoas por mês.

Essencialmente, o objetivo da iniciativa é promover o acolhimento, a assistência e a reinserção social das pessoas com câncer. No entanto, a atuação não se restringe apenas aos pacientes. "Atendemos familiares e cuidadores também. Temos grupos especiais para esses públicos e um grupo de apoio ao luto, o que é importante porque pessoas enlutadas precisam ser apoiadas. Todas as atividades são gratuitas, tanto para estes públicos quanto para pacientes do SUS, de convênio ou particulares, com quaisquer tipos de câncer e em qualquer fase do tratamento", explica Flavia.

Desde o início da pandemia, as atividades oferecidas pelo Camaleão deixaram a sede do projeto no bairro Rio Branco, em Porto Alegre, e ganharam o mundo virtual. Assim, não apenas quem é da região pode usufruir dos serviços, que agora estão disponíveis para todo o Brasil. "Na Casa Camaleão seguem apenas o nosso brechó e a entrega de perucas e lenços. No online, há grupo terapêutico para pacientes, para cuidadores; aulas de yoga; grupo de meditação; sessões de reiki e rakiram; aulas de tricô; fisioterapia; orientação nutricional."