Nesta obra, o leitor é convidado a imaginar que dois médicos na mesma cidade façam diagnósticos distintos a pacientes com o mesmo problema ou que dois juízes, no mesmo tribunal, definam sentenças diferentes a pessoas que cometeram o mesmo crime. Após isso, que estes mesmos médicos e estes mesmos juízes tomem decisões diversas dependendo se é manhã ou tarde, segunda-feira ou quarta-feira, antes ou depois do almoço. Tudo isso para ilustrar do que se trata um ruído e como ele causa uma variabilidade em julgamentos que deveriam ser idênticos. Baseado em extensa pesquisa e repleto de ideias originais, o livro é assinado pelos maiores especialistas do mundo em pensamento estratégico - Daniel Kahneman, nobel de economia em 2002 e professor da Universidade Princeton e da Woodrow Wilson School of Public and International Affairs; Olivier Sibony, professor na École des Hautes Études Commerciales de Paris; e Cass Sunstein, professor na Escola de Direito de Harvard. Juntos, eles mostram que o ruído tem efeitos prejudiciais em muitos campos, incluindo medicina, direito, saúde pública, previsão econômica, ciência forense, proteção à criança, avaliações de desempenho e seleção de pessoal. No entanto, indivíduos frequentemente ignoram seu impacto. A obra explica ainda como e por que os seres humanos são tão suscetíveis ao ruído e aos vieses ao fazer escolhas. Ruído: uma falha no julgamento humano; Daniel Kahneman, Olivier Sibony e Cass Sunstein; 432 páginas; Objetiva; R$ 84,90; disponível em versão digital.

Inovação

Lean

Apaixonado por inovação, empreendedorismo e produtos digitais, o mestre em engenharia de software, autor, palestrante e facilitador, Paulo Caroli, resolveu apresentar seu método para sanar questões que afligem não apenas quem atua na mesma área que ele. No prefácio, assinado pelo developer relations manager para o Google na América Latina e amigo, José Papo, os leitores são convidados a refletir. No mundo da tecnologia, o desenvolvimento ágil de produtos de software iniciou uma revolução na forma de fazer softwares. Em seu nascedouro, o foco foi a velocidade, as práticas de times auto-organizados e o como fazer e produzir. Porém, grandes lacunas sempre apareciam: o que fazer? Quais funcionalidades deveriam ser incluídas no produto? Como reduzir o risco de ninguém querer usá-lo? Naquele momento, os autores ágeis assumiram que um cliente ou gerente de produtos onisciente teria todas as respostas para essas questões fundamentais. Não é verdade. Não importa o tamanho ou a área da empresa, todas se deparam com dúvidas e obstáculos na hora de lançar um novo produto. Há diversas questões que surgem durante o processo. Entretanto, Caroli aponta que existe uma resposta para todas as dúvidas, através de um método rápido. Após mais de uma década trabalhando com inceptions, ele desenvolveu o método Lean Inception, para auxiliar gestores e equipes a colocar as ideias em ação. Lean Inception: como alinhar pessoas e construir o produto certo; Paulo Caroli; 160 páginas; Editora Caroli; R$ 28,90; disponível em versão digital.

Economia

Pão Nosso

