Em "A arte de encantar clientes: 5 passos para atender com excelência e impulsionar os negócios", o autor Erik Penna busca mostrar que é fácil e viável decolar nos negócios, mesmo em mercados cada vez mais competitivos. O autor oferece uma metodologia que foca em transformar o cliente na maior estrela da sua empresa ao implementar o atendimento excepcional como vantagem competitiva do seu negócio. Trata-se de buscar oferecer um atendimento cinco estrelas por meio do método S.T.A.R.S., e assim encantar clientes e decolar nos negócios.

Muitos micro e pequenos empreendedores percebem que seus negócios não têm um grande diferencial, são mais do mesmo no mercado, mas ainda assim não sabem o que fazer. Há os que julgam que excelência no atendimento é só para empresas grandes, e há aqueles que acreditam que surpreender e encantar o cliente é difícil e custa caro. Contudo, há vários pequenos e médios negócios que são bem-sucedidos mesmo em momentos de crise. Será que existe uma estratégia que qualquer dono de negócio pode adotar?

Inovação

Promover uma cultura de inovação parece ótimo na teoria, mas o que é preciso para realmente fazê-la funcionar na prática? Em "Lunáticos: Como cultivar ideias inovadoras capazes de mudar o mundo", o físico Safi Bahcall, consultor em estratégia e inovação para CEOs e equipes de liderança, demonstra a importância das estruturas organizacionais e explica como projetá-las de modo a permitir que essa cultura se instale e dê resultados.

Vivemos uma época em que é comum rejeitar e desconsiderar o pensamento inovador. Essa abordagem se incorporou à maneira como organizamos os ambientes de trabalho, valorizando a hierarquia e as conquistas individuais acima do sucesso do grupo. No lugar disso, Bahcall propõe uma estrutura que promove o trabalho em equipe e abraça iniciativas ousadas e com um quê de loucura, as chamadas missões lunáticas.

Com exemplos que vão da disseminação de incêndios nas florestas à caça de terroristas on-line, passando por histórias de ladrões, gênios e reis, o autor mostra como a nova ciência das transições de fase pode nos ajudar a ser os criadores - e não as vítimas - da inovação. Bahcall, no que foi considerado o melhor livro de negócios de 2019 por Amazon, Bloomberg, Financial Times, Forbes, Newsweek e The Washington Post, explica como estimular iniciativas aparentemente loucas mas com grande potencial.

Lunáticos: Como cultivar ideias inovadoras capazes de mudar o mundo; Safi Bahcall; Editora Sextante; 352 páginas; R$ 49,90; disponível em versão digital.