Para lojistas, fim de ano chega com altas expectativas no varejo

"A gangorra vai pender para o lado da moda, que é o setor que tem mais sofrido desde a chegada do vírus. As pessoas entenderam que lojas não são locais de propagação de vírus e, agora que começamos a vacinar, há perspectiva de alcançarmos as vendas de 2019", considera Galbinski.

Após um 2020 atípico em vendas e acúmulo de peças encalhadas, lojistas de moda que conseguiram sobreviver encaram o último trimestre do ano como a virada de chave sobre a crise que se abateu sobre o segmento do varejo mais prejudicado na pandemia, quando boa parte da população se fechou em casa para se proteger da Covid. Afinal, poucos investem em roupas para ficar em casa ou, quando compram, são itens de menor valor.

Não deve faltar mercadoria, mas o consumidor pode ter à disposição uma oferta menor. "O comerciante está comprando, mas está com dificuldade de conseguir alguns produtos e, quando consegue, é com preço elevado", admite o presidente do Sindilojas Porto Alegre, referindo-se ao varejo em geral. É justamente a elevação de preços para o lojista, entre 20% a 30% em relação ao mesmo período de 2020, o principal fator de preocupação, e que pode dificultar o retorno das vendas à normalidade.

O varejo estará preparado para atender ao aumento de demanda no último trimestre, reforça Sérgio Galbinski, presidente da Associação Gaúcha para Desenvolvimento do Varejo (AGV). Segundo o dirigente, desde que as lojas deixaram de abrir e fechar, não houve falta de estoque, apenas questões pontuais, como troca de marca, de modelo ou substituição de tecido de determinada peça de roupa, exemplifica.

A percepção de que a coleção verão está garantida é baseada nas encomendas para as fábricas, praticamente já fechadas. Neste momento, inclusive, fábricas estão em processo de produção da maior parte do volume das peças de verão. Com isso, o presidente da CDL avalia que a falta de alguns materiais não tira a capacidade da indústria de produzir à medida em que é demandada, pois serão reposições, sem um cenário de boom de consumo.

"Estamos esperando um Natal muito bom. Nossa orientação é para o lojista se preparar com previsão de acréscimo nas vendas de 10% sobre o Natal de 2019", comenta Paulo Kruse, presidente do Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre (Sindilojas), desconsiderando o ano atípico que foi 2020.

Regular estoques e aprimorar compras reduzem riscos

A Lebes também atua com marca própria de confecção, a New Free, com unidade produtiva em São Jerônimo. "Por termos fábrica de roupas, conseguimos nos adaptar mais rapidamente, com maior agilidade, sem risco de faltar estoque", explica Otelmo Drebes, presidente da empresa. Em 2020, com a queda nas vendas, a fábrica da Lebes começou a fazer máscaras de tecidos para doação. "Me orgulho de ter mantido a estrutura administrativa, gerencial e diretiva da empresa, que hoje está preparada para crescer daqui para a frente. Tomamos essa decisão quando estávamos perdendo dinheiro, mas assim mantivemos empregos e continuamos pagando os impostos", conta Drebes.

Na Dullius, rede com 24 lojas, 2021 segue trazendo alguns percalços na área logística. O proprietário Claudir Dullius cita problemas de navio, custo e dólar na entrega de um grande pedido proveniente de fabricante da China, que não puderam cancelar. "Roupas de inverno, como casacos e blazers, chegaram somente em 20 de julho, quando já estávamos liquidando. Ainda assim, deu para vender porque fez bastante frio. Foi uma dificuldade, mas que no final deu certo", conta o empresário, com alívio.

A rede fundada em São Jerônimo já finalizou todo o planejamento da linha marrom e branca para a Black Friday e Natal, agora aguarda que as encomendas vindas da China sejam entregues no prazo. Mesmo sem garantia de 100% no recebimento das mercadorias, caso um dos fornecedores tenha dificuldade na entrega por problemas logísticos, Bittencourt projeta que outros fabricantes devem suprir a demanda. "Não se tem todo o volume, na hora que quer, onde quer, mas as dificuldades são específicas em chips e semicondutores", ressalta o diretor da Lebes.

"Um ponto importante é distribuir volume entre vários fabricantes. Outro, é estar com estoque regulado", detalha Marcelo Bittencourt, diretor de Compras Eletromóveis e Serviços Financeiros da Lojas Lebes. Segundo o executivo, os estoques em eletromóveis estão 70% acima de agosto do ano passado, o que considera um volume estabilizado.

Como parte das indústrias enfrenta o problema da falta de insumos, uma das estratégias do varejo, especialmente o de médio e grande parte, é trabalhar com diferentes fornecedores de uma mesma categoria de produtos. É o caso da Lojas Lebes, rede com mais de 190 lojas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, que adota a política de manter um mix diversificado e descentralizado.

Diferentes estratégias para enfrentar disrupção no comércio mundial

"No começo da pandemia, estávamos no meio do mar com barco à deriva, não sabia onde era a terra e o infinito." A frase, de Claudir Dullius, que comanda a rede de lojas no Interior, resume a sensação de muitos empresários da área de moda em 2020. A decisão inicial foi cancelar compras, assim como se viu em outras empresas do varejo. "Achávamos que pararia por umas semanas, nunca imaginávamos que fosse tão longe", recorda Dullius. Quando viu a necessidade de voltar a abastecer as lojas com a marca própria Reisen, a Dullius teve problemas porque as grandes redes, que importavam peças acabadas da China, começaram a faccionar roupas no Brasil, o que gerou disputa por mão-de-obra.

A quebra nos estoques foi generalizada no varejo e resultado de uma série de fatores. De acordo com Sérgio Galbinski, presidente da AGV, a falta de previsibilidade da reabertura das lojas levou à suspensão das encomendas, principalmente de vestuário e calçados. Quando as lojas foram atrás de novas coleções, foi a vez de os fornecedores estarem desorganizados. A realidade é que até hoje a produção não voltou à normalidade nas fábricas de metais, materiais de construção, móveis, automóveis etc.

"Houve uma gangorra muito grande do que era vendido", lembra Galbinski. Ao mesmo tempo em que peças de vestuário ficaram encalhadas, as pessoas foram atrás de produtos para o lar, material de construção e de escritório, equipamentos... e tudo com aumento de preços, seja pela desvalorização do real ou dos custos de logística, que vem se multiplicando.

Nas fábricas da Usaflex, por questão de segurança, a estratégia em 2020 foi travar o faturamento do Dia das Mães. "Foi atitude correta, muitas indústrias achavam que a crise seria por um curto espaço de tempo, e tivemos assertividade, pois gerou sobrestoque", assinala Sergio Bocayuva, CEO da Usaflex. O estoque foi de quase dois meses, muito superior à média de 15 dias. Na curva do ano, acabou se equalizando e o resultado não foi considerado ruim para um ano tão atípico. "Fomos ágeis para sanar a crise", conta Bocayuva.

Na linha de eletromóveis, o cancelamento de pedidos por parte das lojas em março do ano passado levou a indústria a parar a produção, explica Marcelo Bittencourt, diretor de Compras Eletromóveis e Serviços Financeiros da Lojas Lebes.

O que não estava previsto, até por ser uma situação nova, foram demandas provocadas pelo home office e pelo homeschooling. Dispararam as vendas de notebooks, computadores, celulares, móveis de escritório e televisores de abril para maio, enquanto a cadeia já estava desmobilizada. Nos dois meses seguintes, o varejo foi consumindo o estoque e, somente em outubro, a oferta se ajustou, apontando um bom quarto trimestre.

"O mundo tem muita capacidade de produzir. Se o comportamento de consumo tivesse mudado em apenas um país, seria resolvido, mas o fenômeno é mundial", afirma Irio Piva, presidente da CDL Porto Alegre. Em praticamente tudo o que consumimos tem, pelo menos, um componente importado. Ou seja, uma fábrica depende de outra e a falta de um insumo impede que determinado produto seja acabado. A questão é que, dependendo do tipo de produto, a reorganização não é no curto prazo.

A fábrica da GM, em Gravataí, é um exemplo. Ficou com a produção paralisada cinco meses, entre março e agosto deste ano, por falta de suprimentos, especialmente semicondutores. O componente, aliás, não afetou só o segmento automotivo, mas o eletrônico. A escassez é consequência da explosão de demanda por aparelhos digitais em paralelo à paralisação fabril, das sanções americanas à China, que mudaram a geografia de fornecimento, e ao caos logístico da crise.

Os próximos três meses serão de muita atenção, pois qualquer dificuldade logística têm um impacto mundial. Neste ano, não foram poucos. Em março, o encalhe de um navio no Canal de Suez por seis dias fechou a rota por onde passam 12% de todo o comércio global. Dois meses depois, a China interditou o porto de Yantian, na província de Shenzhen, por causa do coronavírus, causando atrasos no embarque de mercadorias.

Em agosto, a Covid forçou o fechamento do terceiro maior terminal de contêineres do mundo, localizado próximo à cidade de Ningbo. A suspensão teve impacto generalizado, e acendeu o alerta de que o governo chinês possa novamente suspender o transporte em caso de novos casos da doença.