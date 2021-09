Produção no campo deve atender consumidor cada vez mais exigente

Garantir a produção de alimentos e outros produtos derivados do agronegócio, como combustíveis (álcool, etanol, biodiesel) e energia (bioenergia gerada com o processamento de produtos como o bagaço da cana-de-açúcar), em harmonia com a preservação do meio ambiente. Esse é um dos principais desafios dos produtores brasileiros, que também devem atender a consumidores cada vez mais exigentes com a origem dos produtos e preocupados com toda a cadeia de sustentabilidade dos alimentos.

"O consumidor não aceita mais ser um elemento passivo na cadeia de produção do agronegócio, seja na parte de alimentos, fibras, combustíveis ou energia. Ele quer saber de onde veio o produto, como foi produzido e os impactos em toda a cadeia, desde a origem até a mesa ou o tanque de combustível do veículo", explica Alexandre Rangel, líder do Centro de Excelência do Agronegócio da EY.

Levantamento recente feito pela consultoria revela um consumidor cada vez mais preocupado com a origem e qualidade dos produtos que consome, em especial após a pandemia de Covid-19. Segundo o estudo global "Desafios no Ecossistema de Produção de Alimentos", 50% das pessoas entrevistadas dão mais importância a itens "saudáveis" ou "bons para mim" do que antes da pandemia.

Metade das pessoas ouvidas pela EY nos Estados Unidos também associa o termo sustentabilidade com mitigação e adaptação às mudanças climáticas. Outros 40% dos consumidores entrevistados afirmam que dão mais importância agora à sustentabilidade no momento da compra de uma mercadoria do que antes da Covid-19.