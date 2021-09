O livro que o Facebook não quer que seja lido. É assim que se apresenta a obra "Uma verdade incômoda: Os bastidores do Facebook e sua batalha pela hegemonia", publicada pela Companhia das Letras. O livro é uma reportagem sobre a busca irrefreável por crescimento e poder da rede social. Nesta reportagem, as premiadas jornalistas do New York Times, Sheera Frenkel, que cobre cibersegurança, e Cecilia Kang, que desde 2015 cobre tecnologia e política regulatória, revelam como Mark Zuckerberg e Sheryl Sandberg tentaram negar o fato de que o Facebook se tornou um canal de desinformação, discurso de ódio e propaganda política, enquanto buscavam o crescimento da plataforma a qualquer preço. Com depoimentos de centenas de fontes privilegiadas, a obra reconstitui as polêmicas que envolveram a rede social desde 2016 que incluíram violação de privacidade dos usuários, influência russa nas eleições americanas e manipulação de dados pessoais para propagar fake news. Embora Zuckerberg e Sandberg viessem repetidamente a público pedir desculpas por suas "decisões equivocadas", as autoras afirmam: tais erros não foram pontos fora da curva, mas inevitáveis. Frenkel e Kang, integrantes da equipe finalista do prêmio Pulitzer de 2019, procuram mostrar que isso ocorreu porque o Facebook foi programado para funcionar dessa maneira. Uma verdade incômoda: Os bastidores do Facebook e sua batalha pela hegemonia; Cecilia Kang e Sheera Frenkel; Editora Companhia das Letras; 384 páginas; R$ 84,90; disponível em versão digital.

Comportamento

Accountability no trabalho - Como comprometer-se, cumprir o prometido e conseguir que outros façam o mesmo; Carolyn Taylor; Editora Labrador

"Pode contar comigo" é uma frase que não ouvimos com suficiente frequência no ambiente de trabalho. É a linguagem da accountability - e colocar a accountability no centro de qualquer negócio pode ser transformador. Carolyn Taylor, uma das maiores especialistas do mundo em transformação de cultura organizacional, mostra neste guia como dominar o processo de fazer promessas e estabelecer uma cultura de accountability duradoura. "Accountability no trabalho: Como comprometer-se, cumprir o prometido e conseguir que outros façam o mesmo" oferece um passo a passo que ajudará a consistentemente: cumprir suas promessas e fazer com que outros cumpram as suas, ser um líder criativo e eficaz, mantendo os outros responsáveis por seus compromissos e maximizar sua produtividade e capacidade de desempenho. Além disso, procura ajudar o leitor a realizar uma transformação cultural duradoura na sua organização e a construir a reputação de alguém com quem as pessoas podem contar. A obra faz parte da "no trabalho", composta por guias curtos e acessíveis. Cada título oferece dicas práticas de como melhorar sua forma de trabalho, sugestões de como transformar valores em ações e ser percebido como alguém que pratica o seu discurso e ferramentas comprovadas que o leitor pode adotar e usar com sua equipe. Accountability no trabalho: Como comprometer-se, cumprir o prometido e conseguir que outros façam o mesmo; Carolyn Taylor; Editora Labrador; 104 páginas; R$ 39,90; disponível em versão digital.

Investimentos

Ricos, sábios e felizes - Os princípios de Charlie Munger, Howard Marks, John Bogle e outros grandes investidores para ser bem-sucedido nos negócios e na vida; William Green; Editora Sextante;

