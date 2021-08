Em "Marketing de conteúdo", o fundador da consultoria Web Estratégica, Rafael Rez, convida todos que buscam alcançar mais pessoas através do mundo digital, seja para alavancar vendas, alcançar mais clientes ou estruturar um negócio. Segundo o autor, seu livro é sobre o presente e o futuro do marketing. "Ele tem começo, mas não tem fim. Ao terminar de ler a última página, você deve seguir adiante e escrever sua própria história, seja você um profissional de marketing, um empreendedor, um produtor de conteúdo ou diretor de alguma empresa." Para isso, a obra procura ajudar leitores a expandirem suas mentes e trabalhar na vanguarda do mercado. Entre os temas abordados, estão o marketing de conteúdo em todas as suas formas, cores e sabores. Planejamento, tráfego, geração de leads, vendas, tecnologia, ferramentas, tendências, práticas, produção, métricas e outros assuntos. Segundo Rez, há duas moedas muito caras no mundo de hoje: o tempo e a atenção. Ninguém tem tempo a perder e todos gostariam de ter mais horas no dia para dar conta de tudo que tem a fazer. Assim, conseguir que alguém preste atenção em algum conteúdo tem muito valor. Se as pessoas não prestarem atenção no que o negócio tem a dizer, não entenderão o valor oferecido e não comprarão o que está sendo vendido, por melhor que seja. Marketing de Conteúdo: a moeda do século XXI; Rafael Rez; 400 páginas; DVS Editora; R$ 79,00; disponível em versão digital.

Mulheres

Mulheres na liderança: estratégias para superar obstáculos de gênero nas organizações

Considerando as duzentas maiores empresas do Brasil, apenas 1,5% tem mulheres na presidência. No setor público, são 5% de mulheres neste posto executivo. Quem revela esses índices é a consultora em educação empresarial, escritora e pesquisadora Lucelena Ferreira, na abertura do seu livro "Mulheres na Liderança". Segundo ela constata, ao se observar a pirâmide hierárquica de uma empresa, é possível notar que à medida que se chega ao topo, há cada vez menos mulheres. O problema, inclusive, não é exclusividade brasileira. Em grandes potências como os Estados Unidos, profissionais mulheres lidam com situações semelhantes de falta de valorização no ambiente de trabalho. É a partir disto que a autora pergunta: por que esse número não é igual ao dos homens? E por que, quando sobem, ainda existem salários menores para elas do que para eles, ambos tendo a mesma função e a mesma formação? Essas e outras respostas estão no livro, que se vale da colaboração de grandes líderes brasileiras, como a ex-diretora de comunicação do Senado Angela Brandão que assina o prefácio, para ilustrar passagens importantes de suas carreiras. Ao longo da obra, Lucelena busca compreender as dificuldades da ascensão feminina, mostrando as armadilhas e obstáculos que aparecem na trajetória das mulheres, além de propor soluções que possam diminuir ou driblar essas barreiras de gênero. Mulheres na liderança: estratégias para superar obstáculos de gênero nas organizações; Lucelena Ferreira; 208 páginas; Matrix; R$ 46,00; disponível em versão digital.

Planejamento

O rinoceronte cinza: como reconhecer e agir diante dos perigos óbvios que ignoramos

