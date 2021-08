Fiergs renova contrato com empresário de 96 anos

O consultor internacional de empresas com mais de 50 anos de experiência Frederico L. Behrends renovou o seu contrato com a Federação das Indústrias do Rio Grande do Sul (Fiergs) e agora ele segue como coordenador do Grupo Temático de Negociações Internacionais (Gtni). O químico industrial, formado pela Escola de Engenharia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), também segue no cargo como conselheiro e consultor do Conselho de Comércio Exterior (Concex) na Fiergs.

Behrends, 96 anos, está à frente da Projexport, empresa própria, que atua na área de consultoria desde a década de 1990. De acordo com a avaliação do especialista em relações comerciais internacionais, o Brasil está crescendo na sua pauta de exportações e tem perspectiva boa para expandir os seus negócios, porém, para que isto venha a ocorrer é necessário que o país mude um pouco a sua política. "Independentemente da questão partidária, nós não podemos continuar isolados como estamos. Essa coisa de esquerda ou de direita, não faz sentido nenhum. O Brasil precisa ser um país livre para fazer importações e exportações quando necessário", afirma.

Behrends também recorda, por exemplo, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia, que recentemente foi abalado pelas relações políticas e ambientais do Brasil com a França. "Este é um grande acordo que está pronto, mas existe um problema político e que precisa ser resolvido. A Europa tem que fazer esse acordo e ele não tem volta. Nós estamos perdendo tempo", ressalta.

O empresário teve uma importante participação na Coalizão Empresarial Brasileira, um grupo de 150 empresas da indústria, que foi criada para internacionalizar a relação das empresas com a Área de livre Comércio das Américas (Alca). O bloco econômico foi criado no final da década de 1990 e envolvia 34 países. O consultor, com 73 anos de formação na área, atuou na década de 1960 como diretor da companhia Springer sendo o responsável pelas operações internacionais da empresa para a África. E na década de 1970, atuou como diretor da Companhia Geral de Indústrias.

Behrends, em sua carreira, é autor do livro "Comércio Exterior", obra que foi lançada em 2002 e também é professor de vários cursos de pós-graduação em instituições como Ufrgs, a Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí), a Universidade de Caxias do Sul (UCS) e a Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos).

O Grupo Temático de Negociações Internacionais, coordenado por Behrends, é parte integrante do Conselho de Comércio Exterior da Fiergs. E é por intermédio desse grupo, que a Fiergs também atua na defesa dos interesses das indústrias do Rio Grande do Sul, garantindo a competitividade no comércio exterior.