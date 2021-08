Conselho lidera ações em defesa da Odontologia

O Rio Grande do Sul tem hoje cerca de 22 mil dentistas. Para garantir boas condições de trabalho para a categoria, o Conselho Regional de Odontologia (CRO) no Rio Grande do Sul tem liderado diversas campanhas. Uma delas se chama Sorriso Seguro, com vistoria das condições de biossegurança na área de trabalho dos cirurgiões-dentistas em postos de saúde.

"Através de um termo de cooperação técnica com o Ministério Público, a gente tem legitimidade para fazer a fiscalização dos postos de saúde", informa o presidente do CRO no Rio Grande do Sul, Nelson Eguía. O objetivo é garantir as condições adequadas de trabalho. O dirigente explica que em quase todos os postos de saúde há presença de dentistas, porém, com a pandemia, esse número foi reduzido. Eguía informa que o CRO-RS já ultrapassou o número de 360 municípios gaúchos em que foi feita fiscalização em postos de saúde.

Outra frente se refere à remuneração dos profissionais da Odontologia. Trata-se da campanha Sorriso Justo. A atual administração do Conselho Regional de Odontologia encontrou alguns problemas na contratação de dentistas em alguns municípios gaúchos. Uma delas, informa o presidente do CRO, Nelson Eguía, é o caso de salários abaixo do que deveria ser aplicado em concursos públicos. Nesses casos, o Conselho atua para que os editais sejam republicados, e os profissionais contratados por valores que garantam, pelo menos, o piso salarial da categoria.

O presidente do CRO diz que essa ação deve ter continuidade, atingindo mais localidades gaúchas. Ele reitera que a missão básica da entidade é a fiscalização do exercício legal da profissão. Eguía fez um balanço das ações de sua gestão à frente do Conselho de Odontologia, iniciado em 2018 e que irá terminar no final deste ano. Durante a sua administração, o presidente do CRO, promoveu a Campanha Sorriso da Dignidade - Exposição fotográfica com cunho social.

A Campanha Sorriso da Dignidade evidencia a violência contra a mulher e possibilita a restauração de seu sorriso através de encaminhamentos a tratamentos dentários. Trata-se de uma ação realizada através de parceria com a Defensoria Pública do Estado para atender a mulheres que tenham sido agredidas e que sofreram lesões na região bucal. O CRO também lançou uma campanha referendando o cirurgião-dentista a realizar a harmonização orofacial. A campanha baseada na Resolução 198/2019 que regulamenta a harmonização orofacial como especialidade odontológica.

O CD Empreendedor é outra campanha desenvolvida pelo Conselho de Odontologia. O objetivo dessa ação, que percorreu o Estado, é abordar as práticas de marketing e de empreendedorismo para que os cirurgiões-dentistas as utilizem em seus consultórios ou clínicas de acordo com o Código de Ética Odontológica.