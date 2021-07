Conjuntura

Em "Tudo sobre o Déficit Público", Fabio Giambiagi, um dos principais economistas dedicados às finanças públicas, descreve de maneira simples as receitas e as despesas governamentais e a forma como estas têm se comportado no Brasil. Ele defende que a evolução das nossas contas públicas não é matéria exclusiva dos economistas. Ao contrário, reflete escolhas políticas e hábitos culturais. O autor lembra que é a sociedade quem sempre paga a conta das ilusões geradas por despesas descontroladas, seja na precarização dos serviços públicos, seja na falta de dinamismo econômico - problemas que afetam, em maior intensidade, as camadas mais pobres. Nossa dívida pública, após a pandemia, precisará ser administrada com rígido controle das despesas com pessoal e avaliação da eficácia das políticas, com vistas a recuperar a confiança nos governos. A obra defende que essa estratégia é a melhor alternativa para proporcionar a atração de investimentos privados e a abertura de espaço para a simplificação da tributação. Comunicar com clareza e transparência é tarefa fundamental nessa luta pela conciliação dos objetivos fiscais, econômicos e sociais e esse é o principal objetivo deste livro. De um lado, procura instrumentalizar os cidadãos com informações que lhes permitam cobrar dos governantes as diretrizes do equilíbrio fiscal. De outro, procura inspirar líderes políticos com capacidade de articulação em nome de um futuro melhor para todos. Tudo Sobre o Déficit Público: um Guia Sobre o Maior Desafio do País Para a Década de 2020; Fabio Giambiagi; 352 páginas; R$ 74,90.

Transformação

A cor da cultura organizacional - A história de uma fantástica jornada de transformação humana e empresarial; Louis Burlamaqui; Editora Merope;

/Reprodução/JC

Qual é a cor da cultura? Uma pergunta intrigante em um mundo onde as empresas passam por transformações culturais, ou seja, no seu jeito de ser e de fazer os negócios acontecerem. Em "A cor da cultura organizacional", o fundador da Jazzer, uma consultoria especializada em desenvolver estratégias para a transformação cultural, Louis Burlamaqui, conta a jornada de transformação de uma empresa em meio a uma transição de poder e à trajetória de um executivo que precisa reaprender sobre a própria vida. Um homem dividido entre o caos e a ordem, a família e o trabalho - e seu propósito de mudar tudo. Relações humanas, jogos de poder, redescobertas e reviravoltas marcam esta trama empolgante, com narrativa ágil e visão holística. Esta história mostra como a diversidade é uma grande fonte de inspiração para as mudanças, aliada à força da empatia para curar relacionamentos fragmentados, à busca do equilíbrio como forma sustentável de reenergização, à desconstrução de modelos mentais arraigados. Burlamaqui é cofundador e CEO da Taigeta Tech, uma empresa de tecnologia em people analytics e cultura, e trabalha conduzindo seminários online, retiros e imersões para transformações organizacionais e pessoais. Seus ensinamentos já atingiram mais de 300 mil pessoas. Com mais de 30 anos de experiência como consultor, mentor e educador corporativo, ele traz aqui um romance que visa inspirar. A cor da cultura organizacional: A história de uma fantástica jornada de transformação humana e empresarial; Louis Burlamaqui; 224 páginas; R$ 58,00.

Produtos

Product Backlog Building - Um guia prático para criação e refinamento de backlog para produtos de sucesso; Fábio Aguiar e Paulo Caroli; Editora Caroli;

/Reprodução/JC