Grupo de mulheres produz mantas para doação

Foi com o propósito de ajudar a si e à sociedade que o grupo de mulheres judias Berta Siminovich, integrante da organização feminina israelense Na'amat Pioneiras, criou oficinas de tricô e crochê, além de um "Crochetaço" em 2018. A ideia era dar às participantes uma alternativa de renda, mas a iniciativa acabou tomando proporções maiores. "Nosso grupo já existe há 18 anos e promovia eventos para arrecadar recursos, que eram convertidos em doações. Mas muitas das participantes tinham habilidades manuais e decidimos aproveitar isso para realizar uma ação mais constante, ensinando crochê. Começamos assim e a divulgação foi crescendo, as interessadas foram aumentando e acabamos criando um grupo maior de voluntárias. São mulheres que não são judias, mas vieram agregar ao projeto", conta Jane Altschieler, uma das oito coordenadoras do grupo Berta Siminovich.

Assim nasceu o projeto Fios Que Aquecem em Quadradinhos, responsável por produzir, a partir de peças de crochê ou tricô, mantas que são doadas a instituições beneficentes de Porto Alegre e região. Ao todo, atualmente, mais de 200 voluntárias de todas as regiões do estado estão vinculadas ao projeto, colaborando com a produção. E, nos três anos de existência, mais de 1 mil mantas foram entregues em diversas instituições, como o Asilo Padre Cacique, na Capital. "Fazemos as mantas em um tamanho ideal para se usar nas camas, nas costas ou nas pernas quando se está sentado. Porém, a ideia é não apenas utilizar a manta para se aquecer, mas também para dar cor. Muitas das instituições, lamentavelmente, estão abandonadas, então tentamos levar mais cor e vitalidade para estes locais", aponta.

A subsistência do projeto é garantida pela taxa cobrada nas oficinas, em que são ensinadas as técnicas para produção dos quadradinhos e pela arrecadação de materiais. Dentro do próprio grupo de voluntárias há colaboração. Muitas participantes com melhores condições financeiras adquirem os próprios materiais e ainda auxiliam outras, que produzem através de lãs e fios doados. Em paralelo, um dos principais parceiros é o Shopping João Pessoa, que fornece o espaço para oficinas presenciais - já que o grupo não possui uma sede física - e colabora com a divulgação do projeto, que tem um estande permanente.no local. A parceria, comemorada pelo grupo Berta Siminovich, já ocorre desde 2019.

A avaliação de Jane, que além de coordenar o projeto é psicóloga, é de que a iniciativa construiu uma rede de apoio entre as voluntárias, que mantém um grupo no WhatsApp. "É um grupo afetivo, não apenas pelo voluntariado propriamente dito, mas pela relação que acabou se formando. Começamos com as oficinas e os 'crochetaços' que era um momento de integração. Também tivemos os mutirões, para que nos encontrássemos, com a intenção de preparar as mantas para a doação. E, então, com a pandemia, todo mundo passou a sentir muita falta dos encontros, o que fez o grupo do WhatsApp se fortalecer."

No aplicativo de conversas, inclusive, as voluntárias não falam apenas da produção de mantas. De forma a se preservar a organização, há dias durante a semana para que assuntos diversos sejam abordados, enquanto, em outros, pode-se falar de iniciativas pessoais de empreendedorismo. "Durante a maior parte do tempo, apenas as administradoras enviam orientações no grupo. Porém, justamente para promover essa integração, nos finais de semana, liberamos para todas participarem e elas compartilham suas experiências com o voluntariado, mandam fotos de como fazem o crochê, com seus animais de estimação ou com o chimarrão às vezes. Há uma conversa mais descontraída. E, nas quartas-feiras, liberamos também, mas não para falar sobre as mantas e a produção, e sim a respeito dos projetos pessoais. E, dentro dessa rede, elas divulgam seus próprios negócios, que são os mais diversos. É um grupo muito qualificado pela questão empática", explica Jane.