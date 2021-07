Transporte avança ao lado dos gigantes

Se os espaços para aluguel em condomínios logísticos representam a solução mais competitiva aos varejistas do e-commerce, a disputa, centavo a centavo, no ramo dos transportes, que é o serviço diretamente relacionado à logística, é percebida por quem lida com o mercado imobiliário.

"Para quem trabalha com o transporte, aquela vantagem do aluguel muitas vezes não se aplica. É mais rentável ter a área e investir, e a infraestrutura melhor da rodovia tem garantido este investimento", aponta o corretor Felipe Ramos Barbosa.

É o caso da Expresso São Miguel, que já tinha operação no quilômetro 18 da rodovia. Com a duplicação e a consolidação do setor logístico, investiu na ampliação da sua área de depósito e distribuição de cargas, em um terreno vizinho à atual estrutura. A São Miguel não revela detalhes sobre o investimento, mas resume que é sua prioridade ampliar os investimentos nesta região.

E há ainda gigantes mundiais como a Solistica, que adquiriu as operações da AGV Transportadora há dois anos em frente ao condomínio da GLP.