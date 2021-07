Para onde vai a pesquisa sobre o milho?

Poderá a pesquisa agronômica oferecer aos produtores de milho-safrinha novas variedades de sementes, capazes de compensar a perda de rendimento causada pelo cultivo fora do período ideal?

Segundo o economista Rubens Augusto de Miranda, pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo, de Sete Lagoas (MG), o plantio fora da janela ideal de cultivo significa um maior risco climático - no Paraná, o risco de geada; nos Cerrados, a falta de chuva.

No cenário global de mudanças climáticas, a falta de água é vista como um gargalo para a agricultura, daí porque a pesquisa no Brasil e no resto do mundo tem dado especial atenção à busca de soluções para o estresse hídrico, o que seria também uma solução para o plantio fora da janela", diz Miranda.

Entre as diversas abordagens para resolver o problema, ele destaca o melhoramento genético e a biotecnologia, com ênfase para a transgenia. Na prática, muitas destas estratégias focam no melhor desenvolvimento radicular da planta, o que proporcionaria uma maior tolerância ao estresse hídrico.