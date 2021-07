Como o employee experience pode maximizar os resultados na sua empresa?

Com um mercado cada vez mais dinâmico, as empresas buscam criar formas para gerar competitividade em suas atividades. Contudo, antes de qualquer iniciativa voltada ao público externo, é necessário fazer com que os processos internos sempre estejam alinhados, contemplando fluxos de comunicação que alcancem todos os colaboradores e contribuam para que eles possam desempenhar seu papel essencial, para consolidar a organização no mercado.

Atualmente, existem infindáveis maneiras de realizar um plano de comunicação interna eficiente, alinhado ao setor de RH. Uma delas é utilizar ferramentas próprias para um determinado nicho, bem como soluções gerais para organização de processos e automatização de tarefas.

Processos tradicionais, como murais e TVs corporativas, ainda têm seu espaço dentro das empresas, contudo já existem outras alternativas que podem ser somadas na estratégia para trazer mais resultados e, principalmente, mais informação para a área de comunicação interna. Além disso, a interação cada dia mais se faz necessária nas rotinas de comunicação, garantindo que a mensagem se torne um diálogo. Esse é o employee experience, reter e conquistar cada vez mais funcionários pela facilidade dos processos e clareza das missões e valores da companhia.

Soluções com grande potencial para otimizar os fluxos de comunicação interna e gerar mais resultados:

1. E-mail com mensuração de dados: Utilizar o e-mail como canal de comunicação interna não é uma novidade, mas nem sempre ele tem 100% do seu potencial aproveitado.As vantagens de ter o auxílio de alguma ferramenta de e-mail são diversas, entre elas: interface preparada para realizar envios para várias pessoas ao mesmo tempo; facilidade para segmentar os destinatários; relatórios de desempenho com dados de abertura de e-mail.

2. Aplicativos: Sendo uma das tendências de mercado, a comunicação via app fará com que seu time esteja mais próximo. Uma das vantagens dos aplicativos são as notificações, que alertam o colaborador sobre novos conteúdos, avisos e situações que precisam da interação, como pesquisas ou inscrição para algum evento. Utilizar este canal a favor da comunicação interna, garante que a mensagem seja entregue na hora certa, independente de onde o colaborador estiver.

3. Portal: Investir em uma intranet corporativa é uma excelente opção para dar vazão a conteúdos da empresa, uma vez que é possível publicar textos e avisos de forma simples, visualmente agradável e rápida. É interessante abrir espaço para comentários, compartilhamentos e debates. Outra grande utilidade da Intranet, é o acompanhamento do volume de dados para balizar o sucesso e oportunidades de melhoria em campanhas e comunicados.

Benefícios do uso da tecnologia na comunicação interna da empresa:

1. Redução de custos: Ferramentas tecnológicas, a certo ponto, podem parecer caras, porém em longo prazo promovem economia pela sua eficiência e sustentabilidade.

2. Informações sem "ruídos": Se os departamentos internos não conversam entre si ou os fluxos de comunicação são repassados de maneira ambígua, a empresa não conseguirá cumprir os seus objetivos e poderá não garantir a sua autoridade no mercado. Entretanto, quando a tecnologia canaliza as informações e as distribui de forma otimizada e previamente planejada, os erros serão mínimos.

3. Participação: A comunicação interna precisa ser estendida a todos, desde o CEO ao colaborador. Com o uso da tecnologia e softwares mais interativos, o comunicador tem acesso rápido a feedback e consegue implementar melhorias nos fluxos.