O que significa educação financeira e qual sua importância na rotina das pessoas

Conceituar o significado de educação financeira pode ser super desafiador, mas podemos dizer que é o conjunto de conhecimentos que produz saúde financeira para cada um de nós. Isso quer dizer, é muito mais que saber economizar dinheiro.

É saber se você consegue administrar o seu dinheiro e tem consciência do que faz com ele, é conseguir produzir através dessa gestão, uma melhor qualidade de vida no presente e futuro. É como construir um planejamento financeiro que visa seu bem-estar e felicidade de modo equilibrado.

Costumo dizer que é um equilíbrio entre a parte técnica de organização e planejamento, buscar eficiência nos consumos e produção de receitas, estabelecer metas e objetivos. Com a parte de controle emocional e autoconhecimento, onde sabemos que existem momentos onde é preciso se controlar ou extravasar, saber o que realmente é importante e te traz bons confortos, é identificar no futuro que tipo de pessoa você deseja ser.

Um exercício importante quando pensamos nas reservas para um futuro de aposentadoria, é ter empatia por pessoas mais velhas e se imaginar no lugar delas, é pensar como será importante ter liberdade na terceira idade sem precisar pedir ajuda a familiares ou depender de ajudas do Estado.

Quando pensamos em nossa vida além da parte financeira, mas refletindo profundamente como uma boa saúde financeira pode impactar indiretamente nossas rotinas, podemos pensar, por exemplo na grande sensação de segurança que ter reservas financeiras produz, ou simplesmente não ter dívidas, em eventuais circunstâncias repentinas de perda de emprego ou acidentes de percursos. Essa segurança irá nos dar força para sermos mais produtivos em nosso trabalho, nos dará liberdade se, eventualmente, desejarmos enfrentar novos desafios em uma possível oferta de emprego ou empreendimento.

A sensação de tranquilidade produzida costuma derivar ainda para dentro dos lares, gerando um ambiente familiar superprazeroso, especialmente quando há uma consciência de todos do equilíbrio que é importante ter na educação financeira.