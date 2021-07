Segundo Walter Isaacson, escritor conhecido pelas suas biografias de Leonardo da Vinci, Benjamin Franklin, Steve Jobs e Albert Einstein, o que define um verdadeiro inovador não é a inteligência, e sim a capacidade criativa e imaginativa. Essa conclusão é utilizada pelo jornalista norte-americano para definir o CEO da Amazon e fundador da empresa aeroespacial Blue Origin, Jeff Bezos. Com ela e um apanhado da vida do empresário, Isaacson assina a introdução de "Inventar & Vagar", que apresenta uma coletânea de textos escritos por Jeff Bezos. Neste material, há exclusivas e originais cartas aos acionistas escritas diretamente por ele desde 1997, além de inúmeras palestras e entrevistas registradas ao longo de sua trajetória, reunidas com o intuito de fornecer ao leitor uma visão privilegiada do como e o porquê do sucesso de um dos maiores empresários do planeta. Entre as lições do empresário que constam na obra, estão algumas como: focar em longo prazo, pois este estilo de pensamento é o que permite a inovação; ser obcecado pelos clientes, assim como se deve ser pela concorrência; não apresentar ideias em Power Point, e sim criar narrativas legíveis; focar em decisões importantes; e contratar as pessoas certas, observando versatilidade e talento. Essas e as demais lições formam um panorama do que Jeff Bezos pensa sobre o mundo e para onde ele acredita que o futuro o levará. Inventar & vagar: princípios e filosofias da Amazon e Blue Origin; Jeff Bezos; Alta Books; 288 páginas; R$ 41,90; disponível em versão digital.



Em um universo de possibilidades e de conexão instantânea com seus clientes, pode ser angustiante ver o tempo passando sem obter os resultados esperados para os negócios. Isso porque, em um piscar de olhos, o mundo se transforma e estratégias ficam obsoletas. Nesta nova era, é preciso observar um dos pilares fundamentais que se apresenta: o marketing digital. Não, porém, com um olhar generalista e engessado. Por este motivo, o fundador da V4 Company, assessoria de marketing que conta com mais de 100 escritórios por todo Brasil, Dener Lippert, propõe uma volta à base do marketing: vender o produto, vender para mais pessoas, vender mais vezes e vender pelo maior valor. Em "Cientista do Marketing Digital", Lippert descarta termos complicados e teorias abstratas para apresentar um método prático e replicável, que pode ajudar a revolucionar carreiras e negócios. Entre os temas, o leitor encontrará: formas de utilizar os quatro pilares do método V4 - tráfego, engajamento, conversão e retenção - a favor do negócio; os erros mais comuns ao planejar uma campanha de marketing digital e como o profissional de marketing pode ir além do operacional e desempenhar o papel estratégico no negócio em que atua; como validar suas campanhas ao dominar as nove leis essenciais do marketing, Indica como usar a metodologia científica para nunca mais ser refém de achismos. Cientista do marketing: como vender para mais pessoas, mais vezes e pelo maior valor; Dener Lippert; Editora Gente; 192 páginas; R$ 49,90; disponível em versão digital.

