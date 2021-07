Pequenos comércios são renda complementar para 33% de seus proprietários

Ganhar uma renda extra sempre foi um interesse para muitos brasileiros. No entanto, com a pandemia de Covid-19, a redução de jornadas e de salários e o aumento nos gastos mensais, a necessidade de complementar a remuneração ao final do mês cresceu ainda mais. Segundo uma pesquisa realizada com cerca de mil autônomos e pequenos comerciantes pela plataforma de vendas e gestão Kyte, 33% desses pequenos negócios representam uma fonte de renda alternativa.